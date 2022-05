Une étude démontre que les investisseurs institutionnels canadiens optent pour de nouveaux actifs à revenu fixe dans leurs portefeuilles





TORONTO, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude, menée récemment par Coalition Greenwich et commandée par Placements AGF Inc., a révélé que les investisseurs institutionnels canadiens restent très déterminés à posséder des actifs à revenu fixe, mais qu'ils reconnaissent un besoin de diversifier leurs portefeuilles au-delà des obligations d'État et des obligations de sociétés de qualité, pour se tourner vers des sources de revenu moins traditionnelles offrant un potentiel de rendement supérieur.



« Il est important pour nous de continuer de sonder directement les investisseurs institutionnels, en ce qui concerne leur intérêt à l'égard de l'investissement dans des titres à revenu fixe, a déclaré Karrie Van Belle, chef du marketing et chef de l'innovation, Placements AGF Inc. Dans la présente conjoncture de faibles taux d'intérêt, il n'est pas étonnant que l'accent soit mis davantage sur les actifs à rendement supérieur, tels que le crédit privé, et sur les stratégies qui peuvent investir au-delà des obligations d'État et des obligations de sociétés de qualité, dans des titres à rendement élevé et les créances des marchés émergents (ME). »

« À AGF, nous maintenons notre engagement afin que nos offres dans le volet institutionnel correspondent aux préférences des investisseurs et qu'elles permettent d'accéder à des catégories d'actif et à des stratégies qui répondent à leurs besoins en pleine évolution », a ajouté Mme Van Belle.

Les résultats de l'étude de 2022 intitulée Évolution des préférences des investisseurs dans la catégorie des titres à revenu fixe, et réalisée par Coalition Greenwich (veuillez lire le rapport ici), ont démontré que les propriétaires d'actifs continuent de se tourner vers les investissements dans des titres à revenu fixe afin de gérer la volatilité (de 67 à 88 % des personnes interrogées), de diversifier hors des actions (de 67 à 74 %) et de conserver le capital (de 50 à 65 %).

Toutefois, les résultats révèlent également que dans une période de faibles taux d'intérêt, les investisseurs recherchent davantage les actifs à rendement supérieur, tels que le crédit privé, et les stratégies qui peuvent investir dans des titres autres que des obligations d'État et des obligations de sociétés de qualité, pour se tourner vers des titres à rendement élevé et les créances des ME.

En présence de plusieurs options reconnues pour offrir un potentiel de rendements supérieurs, la majorité des répondants (52 %) ont cité les stratégies de base plus qui investissent habituellement dans des obligations d'État ainsi que de sociétés de qualité dont les pondérations sont complémentées par de petites ventilations de titres à rendement élevé, mondiaux et de créances des ME. Qui plus est, cette préférence s'avère tout aussi évidente dans le pourcentage relativement élevé de réponses mentionnant plus spécifiquement les titres à rendement élevé (32 %) et les créances des ME (23 %).

Le crédit privé constitue un autre investissement fort prisé par les institutions recherchant un rendement supérieur, surtout par les régimes de retraite privés et publics. En fait, l'étude a révélé que 42 % des répondants préfèrent le crédit privé, en raison de ses rendements supérieurs et parce qu'il permet de diversifier un portefeuille.

L'étude démontre aussi que les propriétaires d'actifs reconnaissent le risque associé aux actifs à rendement supérieur, et qu'ils recherchent les gestionnaires d'actifs les plus chevronnés et les plus compétents pour les aider à trouver le juste équilibre. Quand on leur a demandé de déterminer l'ordre d'importance des principaux attributs des gestionnaires de titres à revenu fixe, les répondants ont indiqué qu'ils considéraient la composition et les capacités de l'équipe de même que le nombre d'années d'expérience comme étant essentiels, et leur ont accordé des cotes de 4,55 et de 4,23 sur 5, respectivement.

Pour plus de renseignements sur les résultats de cette étude, veuillez consulter le document technique d'AGF.

Méthodologie

Coalition Greenwich a effectué 31 entrevues téléphoniques ciblant des régimes de retraite privés, des régimes de retraite publics, des fonds de dotation et des fondations situés au Canada, afin de se pencher sur l'évolution de l'opinion des investisseurs à l'égard des titres à revenu fixe et sur la position actuelle de ces investisseurs quant à leur mise en oeuvre au sein de portefeuilles. Ces entrevues ont eu lieu en février et en mars 2022. L'étude sur laquelle est basée ce rapport a été commandée par Placements AGF Inc. et menée par Coalition Greenwich, une division de CRISIL.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

[email protected]

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 16:35 et diffusé par :