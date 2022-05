Le ministre Blair dirige la délégation canadienne à la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 2022





Ottawa, On, le 24 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Sécurité civile, dirige une délégation canadienne à la septième séance de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe en Indonésie du 25 au 28 mai 2022 en Indonésie.

Le ministre est responsable d'une délégation multisectorielle canadienne. Il assistera aux réunions pour discuter de progrès mondiaux sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Compte tenu des importantes urgences qui sont survenues depuis la dernière Plate-forme en 2019, une grande partie des discussions porteront sur les leçons apprises au sujet de la crise sanitaire et les phénomènes météorologiques causés par les changements climatiques. Sachant que l'impact mondial des changements climatiques et sa portée ont des répercussions sur le paysage mondial des catastrophes, les délégués discuteront aussi sur la façon d'aligner leurs efforts d'adaptation sur les efforts de réduction des risques. Le ministre Blair rencontrera aussi ses homologues ministériels et des partenaires multilatéraux pour mettre l'accent sur les priorités de la gestion des urgences et réaffirmer son engagement de poursuivre la mise en oeuvre du cadre Sendai.

Le 26 mai 2022, le ministre Blair tiendra un point de presse sur la Plate-forme mondiale à 9 h HAE.

« La collaboration est primordiale à la réduction des risques aux catastrophes au Canada. En travaillant avec nos partenaires de la gestion des urgences, dont les organisations non gouvernementales, l'industrie, le secteur universitaire, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les Autochtones, nous avons élaboré notre stratégie de sécurité civile. Ainsi, nous pouvons atteindre nos objectifs du cadre Sendai, améliorer notre intervention aux catastrophes au niveau mondial et assurer la sécurité des communautés. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Sécurité civile

La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (lien en anglais ou en indonésien seulement) est un forum organisé par le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des risques de catastrophes (NURRC) qui rassemble de nombreux intervenants. L'événement se déroule du 23 au 28 mai 2022 à Bali en Indonésie et coprésidé par le gouvernement de l'Indonésie et le NURRC.

50 séances sont prévues pendant les 5 jours; on s'attend à voir 5?000 participants qui viennent du monde entier.

Officiellement, le Canada atteint les objectifs du cadre Sendai avec sa Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. Cette stratégie nous aide à accroître nos connaissances des risques, renforce notre mécanisme de gouvernance et précise les investissements qu'il faut apporter pour réduire le risque de catastrophes. Ce travail améliore notre sécurité civile, atténue les impacts des catastrophes et nous équipe pour mieux intervenir lorsque les urgences surviennent.

