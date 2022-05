Le lieu historique national du Canal-de-Lachine célèbre le 20e anniversaire de sa réouverture à la navigation de plaisance





De nombreux souvenirs vous attendent cet été dans cet endroit mythique en plein coeur de Montréal.

MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW/ - Que vous soyez à la recherche d'aventures, d'activités amusantes pour toute la famille, d'une occasion d'explorer l'histoire, ou d'une pause dans votre vie quotidienne, Parcs Canada compte 450 000 km² d'aires protégées offrant d'innombrables expériences uniques qui répondent à vos besoins.

Depuis le 20 mai, les canaux historiques nationaux de la province accueillent officiellement les plaisanciers pour la saison touristique 2022. Des lieux évocateurs d'histoires, de personnages, de voyageurs et des voies navigables de toute beauté vous attendent. Découvrez-les à pied, à vélo, en bateau ou en patins à roues alignées. Il y a quelque chose à faire pour tous, des plus jeunes aux plus sages !

Lieu historique national du Canal-de-Lachine : 20 ans déjà

Cette année, Parcs Canada célèbre le 20e anniversaire de la réouverture de ce canal qui fut fermé à la navigation pendant trois décennies. Auparavant utilisé à des fins commerciales, il profite désormais aux plaisanciers venus de partout.

Depuis 2002, plusieurs visiteurs ont levé l'ancre dans ce canal historique pour profiter de la beauté de ses décors, des chauds rayons de soleil de l'été et de la programmation excitante qui anime ce site exceptionnel situé au coeur de Montréal.

Initiez-vous au camping...

Cet été encore, Parcs Canada offre un programme d'initiation au camping en milieu urbain. L'esprit du programme est d'introduire les gens au camping qui n'ont peu ou pas d'expérience, afin de leur donner envie de découvrir nos parcs nationaux et la nature. Localisé sur un îlot de verdure sur les berges du lieu historique national du Canal-de-Lachine, à quelques pas du Vieux-Port, le programme propose des nuitées avec des ateliers de cuisine en plein air, des jeux et des circuits d'activités qui occuperont les plus petits comme les plus grands. Des sorties en kayak et en canot seront également offertes aux participants, sans oublier le traditionnel feu de camp et les guimauves. Plusieurs nuitées sont à l'horaire les fins de semaine de juillet et d'août. Toutes les informations, les modalités de réservation, les tarifs de même que la programmation détaillée sont disponibles sur le site Web du canal de Lachine.

... et à la pagaie !

À la suite du vif succès remporté l'été dernier par cette activité, Parcs Canada est non seulement fière d'annoncer le retour de l'expérience d'initiation au canot au canal de Lachine, mais également heureuse d'introduire l'initiation au kayak. Tout l'été, des moniteurs certifiés de Parcs Canada vous enseigneront les bases du canot et du kayak. Venez-vous familiariser avec le maniement de ces embarcations dans un environnement sécuritaire. Renseignements et réservations sur le site Web.

Activités nautiques et sur la piste

Le service de balades sur les eaux du canal de Lachine offert par Le Petit Navire permet d'explorer la voie navigable du Vieux-Port de Montréal jusqu'à la halte gourmande du marché Atwater. 22 Dragons, l'un des clubs de bateaux-dragons les plus reconnus au Canada, poursuit également ses activités cet été au canal. Et pour voir la ville sous un nouvel angle, H 2 O Adventures offre une kyrielle d'embarcations sécuritaires allant du bateau électrique au kayak, en passant par le pédalo.

NOUVEAU : la pratique de la planche à pagaie est maintenant autorisée au Canal-de-Lachine. Assurez-vous d'avoir le bon équipement pour vous amuser en toute sécurité. La pratique de la planche à pagaie est permise sur un parcours de 12 km entre les écluses nos 2 et 5. Vous devez obligatoirement posséder votre vignette de saison pour embarcations non motorisées avant de vous aventurer sur les eaux du canal.

Vous préférez garder les deux pieds sur terre ? MaBicyclette offre le service de location et de réparation de vélos à quelques pas du Marché Atwater. Envie d'une pause bien méritée ? L'équipe du Canal Lounge vous offre une expérience gustative complète à bord de son bateau-mouche. Tous à bord !

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada. La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Le personnel de Parcs Canada est heureux d'accueillir de nouveau les visiteurs et les habitués pour faire l'expérience de tout ce que le canal a à offrir durant l'été !

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays aux paysages si divers et à l'histoire si riche. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits comme le lieu historique national du Canal-de-Lachine, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille vraiment fort pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au lieu historique national du Canal-de-Lachine, cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ce lieu précieux a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Faits en bref

Trait d'union entre la ville et la nature, le canal de Lachine est situé dans le sud-ouest de Montréal. Son parcours urbain de 13,5 kilomètres dessiné entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis , sa voie navigable ponctuée de cinq écluses, son parc urbain verdoyant, ses berges bordées de vestiges industriels et son calendrier varié d'activités font de ce lieu emblématique une expérience que vous voudrez partager en famille ou entre amis.

est situé dans le sud-ouest de Montréal. Son parcours urbain de 13,5 kilomètres dessiné entre le Vieux-Port et le lac , sa voie navigable ponctuée de cinq écluses, son parc urbain verdoyant, ses berges bordées de vestiges industriels et son calendrier varié d'activités font de ce lieu emblématique une expérience que vous voudrez partager en famille ou entre amis. Le 17 mai 2002, plusieurs dignitaires s'étaient rassemblés à l'écluse n o 5 de Lachine pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'ouverture du canal à la navigation de plaisance. Une foule imposante a participé à la fête populaire haute en couleur organisée pour l'occasion.

5 de pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'ouverture du canal à la navigation de plaisance. Une foule imposante a participé à la fête populaire haute en couleur organisée pour l'occasion. Il n'y a pas de frais d'entrée pour les visiteurs qui souhaitent profiter des lieux et voir les bateaux qui naviguent dans le canal.

