106 000 clients rétablis alors que les équipes d'Hydro reçoivent l'appui d'autres services publics - MISE À JOUR DE 13 H 30





OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - A partir de mardi après-midi, Hydro Ottawa a rétabli l'électricité pour 36 000 clients supplémentaires, ce qui porte le total sur trois jours à plus de 106 000. On estime que 74 000 clients sont toujours privés d'électricité dans presque tous les quartiers de la ville.

Les efforts d'Hydro Ottawa pour rétablir le courant n'ont pas cessé depuis qu'une tempête dévastatrice a déferlé sur la région d'Ottawa en fin d'après-midi samedi. Travaillant 24 heures sur 24, les efforts des équipes ont été soutenus par des entrepreneurs ainsi que par des services publics de la région du Grand Toronto, de Kingston et du Nouveau-Brunswick. Tous les employés d'Hydro Ottawa, les entrepreneurs et les partenaires des services publics disponibles unissent leurs efforts pour travailler côte à côte. Les efforts de rétablissement se poursuivront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tous les résidents soient rebranchés.

Comme il a été mentionné précédemment, cet événement est bien pire que la tempête de verglas de 1998 et les tornades de 2018 en termes de destruction du réseau électrique de la ville. Le niveau des dommages causés au système de distribution est dû aux vents violents, aux arbres tombés et aux dommages importants causés à plus de 200 poteaux électriques. En comparaison, 80 poteaux électriques ont dû être remplacés lors de l'événement de tornade de 2018.

Compte tenu du nombre d'événements distincts et de l'ampleur des dommages causés aux équipements électriques, il s'agit toujours d'un effort de restauration sur plusieurs jours. Après les institutions critiques et les services d'urgence, les travaux de restauration de l'électricité sont classés par ordre de priorité en fonction des pannes touchant les grands quartiers comptant le plus grand nombre de clients, puis les zones plus petites, en gardant la sécurité comme priorité numéro un.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des sites de travail en gardant une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande au public de respecter les périmètres des sites de travail en gardant une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Si les clients remarquent des lignes électriques tombées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Hydro Ottawa collabore avec la Ville d' Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne d'électricité prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'accueil d'urgence. Visitez la page de préparation aux situations d'urgence de la Ville d' Ottawa pour obtenir une liste plus complète.

collabore avec la Ville d' pour s'assurer que les personnes touchées par une panne d'électricité prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'accueil d'urgence. Visitez la page de préparation aux situations d'urgence de la Ville d' pour obtenir une liste plus complète. À titre de rappel, si les clients faisaient la cuisine au moment de la panne, ils doivent éteindre la cuisinière, le four ou tout autre appareil de cuisson.

Pendant que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de conserver leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers pour ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Éteignez toutes les lumières, débranchez les appareils électroménagers et électroniques et baissez les thermostats des systèmes de chauffage. Cela permettra d'éviter une surtension lorsque l'électricité sera rétablie.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

Hydro Ottawa continuera de tenir ses clients et le public au courant de la situation par l'entremise des médias, de son site Web et de ses canaux sociaux.

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 353,000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 14:41 et diffusé par :