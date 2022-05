La Banque Scotia est reconnue à titre de chef de file à l'occasion de la remise des prix Sustainable Finance Awards de Global Finance





La Banque Scotia récolte six prix, dont « Leadership mondial remarquable en transparence pour la durabilité » pour la deuxième année consécutive

TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a récolté six prix à l'occasion de la remise 2022 des prix Sustainable Finance Awards de Global Finance, y compris le prix de la Meilleure Banque au Canada pour son leadership en matière de finances durables. Pour la deuxième année consécutive, la Banque a également récolté le prix Leadership mondial remarquable en transparence pour la durabilité, faisant de la Banque Scotia la seule grande banque canadienne à obtenir un prix mondial de Global Finance.

La liste complète des prix octroyés par Global Finance à la Banque va comme suit :

Leadership remarquable en transparence pour la durabilité (prix mondial)

Meilleure Banque au Canada (prix national)

(prix national) Leadership remarquable en matière d'obligations sociales (prix régional - Amérique du Nord)

Leadership remarquable en matière d'obligations durables (prix régional - Amérique du Nord)

Leadership remarquable en prêts liés à la transition/durabilité (prix régional - Amérique du Nord)

Leadership en transparence pour la durabilité (prix régional - Amérique du Nord)

« Ces reconnaissances consolident l'engagement de la Banque Scotia à soutenir nos clients sans relâche alors que nous progressons vers la transition climatique et promouvons une croissance économique durable », a affirmé Jake Lawrence, Chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. « Grâce à notre groupe Finance durable, nous aidons nos clients à l'échelle des territoires que nous servons à réaliser leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. »

Le groupe Finance durable de la Banque Scotia a connu une forte croissance depuis son établissement en 2020 et est un chef de file du secteur pour le développement de solutions de financement durables et de services-conseils en matière de facteurs ESG pour soutenir la présence mondiale diversifiée de la Banque. L'équipe offre un leadership éclairé et des conseils sur les marchés pour les clients et prend part à divers événements portant sur les finances durables à l'échelle locale et internationale, ainsi qu'à des groupes de travail pour faire avancer la conversation et susciter une prise de conscience auprès d'un éventail de parties prenantes.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par Global Finance comme leader mondial pour la présentation d'informations transparentes sur nos efforts en matière de durabilité », a affirmé Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. « À titre d'élément clé de notre mission, « pour l'avenir de tous », rien n'est plus important que la confiance que nous bâtissons auprès de nos parties prenantes, et cela comprend la façon dont nous mettons en valeur et présentons nos engagements, progrès et réalisations environnementaux, sociaux et de gouvernance. »

La Banque Scotia a récemment publié son premier rapport Virage carboneutre, un aperçu complet de l'engagement de la Banque à atteindre la carboneutralité pour ses activités d'ici 2030 et pour ses émissions financées d'ici 2050, y compris les cibles intermédiaires des émissions financées et les mesures pour les secteurs prioritaires de la Banque qui présentent les plus fortes émissions. Ces engagements comprennent la mobilisation de 350 milliards de dollars de capitaux liés aux enjeux climatiques d'ici 2030 alors que la Banque travaille à réduire l'intensité des émissions de son portefeuille de prêts, et un engagement d'investissement communautaire de 25 millions de dollars sur dix ans pour soutenir les partenariats oeuvrant à l'adaptation des systèmes aux changements climatiques et à la décarbonisation du secteur. Pour en savoir plus sur la stratégie carboneutre de la Banque Scotia et les engagements liés au climat, visitez le https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact.html.

