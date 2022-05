Harden célèbre la première pelletée de terre du Quartier Beauharnois





Harden, une société immobilière de premier plan, célèbre la première pelletée de terre de son tout nouveau projet immobilier commercial à Beauharnois, au Québec. Ce projet, le Quartier Beauharnois, est le deuxième de l'entreprise dans cette communauté, le premier étant le District Beauharnois, achevé en 2017, et constitué de plus de 150 000 pieds carrés de superficie locative. Représentant un investissement de plus de 25 millions de dollars, le projet comprendra des espaces verts, offrira une expérience de magasinage, et renforcera l'engagement de Harden envers les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec la communauté de Beauharnois en développant le Quartier Beauharnois, a déclaré le coprésident et chef de la direction, Tyler Harden. Chez Harden, soutenir les communautés et répondre à leurs besoins a toujours été au coeur de notre stratégie. Le succès du District Beauharnois et la croissance extraordinaire du marché nous ont permis de faire cet investissement. C'est un honneur et un privilège de continuer à construire dans la communauté de Beauharnois, et de laisser un héritage dont tous les résidents et visiteurs pourront bénéficier. »

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons ce nouveau projet, réalisé par Harden, dans notre communauté, déclare Alain Dubuc, maire de Beauharnois. Le Quartier Beauharnois permettra d'accroître les services commerciaux offerts à nos citoyens, à un moment où l'économie locale prend son envol. Ce type de projet s'inscrit dans une vision de vitalité urbaine visant à offrir un milieu de vie attrayant et diversifié aux citoyens et aux visiteurs.»

Le Quartier Beauharnois, facilement accessible par l'autoroute 30, comprendra plus de 65 000 pieds carrés de superficie locative. La première phase, qui sera achevée d'ici la fin de l'année, reposera sur un Super C de plus de 35 000 pieds carrés qui ouvrira ses portes à l'automne 2022. D'autre bâtiments, d'une superficie locative nette d'environ 20 000 pieds carrés sera aussi construite et disponible à la location, dont un bâtiment d'environ 11 625 pieds carrés qui pourra être subdivisé selon les besoins des futurs locataires. Le projet comprendra trois emplacements avec service au volant et patios (d'environ 2 056 à 3 552 pieds carrés). La construction devrait être terminée en 2023.

À propos de Harden

Fondée en 1985, Harden est une société immobilière familiale de deuxième génération dont l'objectif principal est de posséder et d'exploiter des propriétés commerciales, résidentielles et industrielles dans de nombreuses communautés des provinces du Québec et de l'Ontario. Son intégration verticale lui permet de se spécialiser dans toutes les facettes du processus de développement immobilier, incluant le développement, la construction, la location, et la gestion des propriétés.

Pour en savoir plus sur Harden, veuillez consulter le site www.harden.ca

