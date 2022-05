Le ministre Guilbeault se rend au Ghana et annonce un montant de 20 millions de dollars pour aider quatre pays africains à se doter des systèmes de données dont ils ont besoin pour lutter contre les changements climatiques





ACCRA, Ghana, le 24 mai 2022 /CNW/ - Des sécheresses dévastatrices aux vagues de chaleur meurtrières, les pays en développement sont parmi les plus durement touchés par les changements climatiques, alors que bien souvent, ils ont du mal à en prévenir les effets et à s'y adapter. Voilà pourquoi le Canada continue d'aider les populations du monde entier, en apportant un soutien à ses pays partenaires pour qu'ils prennent des mesures de lutte contre les changements climatiques, accroissent leur résilience et s'assurent d'un avenir énergétique propre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un montant de 20 millions de dollars sur quatre ans pour aider quatre pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, le Libéria, la Gambie et le Togo, à accroître la capacité de leurs systèmes nationaux de mesure, de déclaration et de vérification liés au climat. L'instauration de tels systèmes est une étape cruciale que les nations doivent franchir pour élaborer des politiques et des mesures d'atténuation fermes et efficaces, car ils fournissent aux gouvernements des renseignements transparents, exacts et comparables sur les sources d'émissions. Le projet canadien de financement de la lutte contre les changements climatiques géré par NovaSphere, une entreprise canadienne sans but lucratif, aidera les pays à surveiller leurs progrès dans l'atteinte de leurs objectifs de réduction des émissions en vertu de l'Accord de Paris.

L'annonce a été faite lors d'une réunion bilatérale avec l'honorable Kwaku Afriyie, ministre de l'Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, et l'honorable Benito Owusu-Bio, sous-ministre des Terres et des Ressources naturelles. Le Canada et le Ghana développent un partenariat solide dans le but commun de lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution. Ce partenariat est d'autant plus renforcé par leur leadership conjoint indéfectible pour la ratification d'un nouvel accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE).

Le voyage du ministre Guilbeault au Ghana a été l'occasion de comprendre la meilleure façon dont les partenaires internationaux, comme le Canada, peuvent soutenir les mesures d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement - une information essentielle pour les réunions ministérielles du G7 prévues cette semaine en Allemagne ainsi que pour la COP27 qui se tiendra en Égypte en novembre prochain et qui sera axée sur l'adaptation aux changements climatiques.

Le ministre Guilbeault a également rencontré Akinwumi A. Adesina (Ph. D.), président de la Banque africaine de développement, pour discuter du financement de la lutte contre les changements climatiques et du rôle des banques multilatérales de développement. Une discussion avec des représentants d'organismes des Nations Unies et de la Banque mondiale a donné un aperçu de la manière dont des organisations multilatérales soutiennent le développement économique vert en Afrique de l'Ouest. Le ministre a entendu de vive voix des représentants du secteur privé lui expliquer comment ils s'y prennent pour réduire la pollution plastique, puis il a rencontré des représentants de la Or Foundation, une organisation qui fait la promotion de l'économie circulaire.

Le ministre a eu de nombreux échanges avec des chercheurs, des jeunes, des organismes non gouvernementaux locaux et d'autres intervenants sur d'importantes questions relatives à la durabilité, comme la transition énergétique, la conservation de la biodiversité, l'adaptation et la résilience, l'agriculture intelligente et la conservation des forêts.

« Le Ghana fait partie des nombreux pays les plus durement touchés par les impacts des changements climatiques. Le Canada collaborera avec des pays comme le Ghana pour lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, et l'annonce d'aujourd'hui fournira justement de nouveaux outils pour y parvenir. Je suis immensément fier du solide partenariat que nous bâtissons avec le Ghana relativement au financement de la lutte contre les changements climatiques et à la création d'un traité mondial juridiquement contraignant sur les plastiques. Ce voyage a renforcé le partenariat entre nos deux pays et nous a permis de mieux comprendre la manière idéale de soutenir les nations en développement dans leurs efforts d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à leurs répercussions. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« NovaSphere est honorée de collaborer avec le gouvernement du Canada pour soutenir la mise en oeuvre des contributions déterminées à l'échelle nationale et la gouvernance climatique avec ses pays partenaires, le Ghana, le Libéria, la Gambie et le Togo. NovaSphere déploiera du soutien technique et financier ciblé pour la gouvernance climatique afin d'aider à constituer la capacité nécessaire pour mettre en place des systèmes de mesure, de déclaration et de vérification efficaces et faciliter la coordination multisectorielle. L'organisation aidera également les pays partenaires à établir des ordres de priorité et à attirer un financement suffisant pour mettre en oeuvre leurs contributions nationales respectives, rehausser leur ambition et instaurer des changements transformationnels. »

- Tom Baumann, président-directeur général de NovaSphere

Pour appuyer les objectifs de l'Accord de Paris , le Canada a, en 2021, annoncé qu'il allait doubler son engagement dans le financement international de la lutte contre les changements climatiques, portant ainsi sa contribution à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. Le Canada axera son financement autour de quatre principaux thèmes : énergie propre et élimination progressive du charbon; agriculture et systèmes alimentaires adaptés au climat; solutions fondées sur la nature et biodiversité; et gouvernance climatique.

, le Canada a, en 2021, annoncé qu'il allait doubler son engagement dans le financement international de la lutte contre les changements climatiques, portant ainsi sa contribution à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. axera son financement autour de quatre principaux thèmes : énergie propre et élimination progressive du charbon; agriculture et systèmes alimentaires adaptés au climat; solutions fondées sur la nature et biodiversité; et gouvernance climatique. Au titre de son engagement de 5,3 milliards de dollars en soutien au financement international pour le climat, le Canada répartira son aide de la manière suivante.

Il accroîtra sa provision de financement pour l'adaptation à un minimum de 40 p. 100.



Il affectera au moins 20 p. 100 de son financement à des projets qui tirent parti de solutions climatiques fondées sur la nature et des projets qui ont des retombées positives sur la biodiversité.



Il veillera à ce que 80 p. 100 des projets intègrent des considérations liées à l'égalité entre les sexes, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada.



Il continuera à soutenir la transition vers l'énergie propre et l'élimination progressive du charbon grâce à des investissements importants, notamment une contribution pouvant atteindre un milliard de dollars au programme du Fonds d'investissement climatique pour la transition accélérée de l'industrie du charbon.

Lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement 5.2 qui s'est tenue à Nairobi , au Kenya , plus de 170 pays membres ont approuvé un mandat historique visant à mettre un terme à la pollution plastique à l'échelle mondiale. Le Ghana et le Canada ont été les co-facilitateurs des négociations sur le plastique.

l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement 5.2 qui s'est tenue à , au , plus de 170 pays membres ont approuvé un mandat historique visant à mettre un terme à la pollution plastique à l'échelle mondiale. Le et le Canada ont été les co-facilitateurs des négociations sur le plastique. NovaSphere est un organisme canadien sans but lucratif dont la mission consiste à mobiliser les parties intéressées et à créer des solutions aux changements climatiques et au développement non durable. NovaSphere a travaillé avec plus de 20 pays à des solutions novatrices pour la gouvernance et les systèmes de mesure, de déclaration et de vérification.

