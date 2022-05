À l'heure où l'Europe devient la région la plus attractive au monde en matière de santé numérique, la HIMSS réunit la communauté de la santé





La HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) rassemble plusieurs dirigeants de la santé et du secteur informatique, autour d'une formidable opportunité consistant à promouvoir la transformation numérique des systèmes de santé européens.

Les changements majeurs provoqués par la pandémie de COVID-19, notamment les milliards d'euros investis dans la modernisation de la santé, les initiatives réglementaires nationales et la proposition de loi européenne sur la création d'un Espace européen des données de santé, font de la région l'un des marchés les plus attractifs et les plus dynamiques au monde, dans le domaine de la santé numérique.

« Cette année, l'événement phare du secteur de la santé numérique n'est autre que la Conférence et exposition européenne sur la santé 2022, de la HIMSS, qui aura lieu du 14 au 16 juin à Helsinki, et dans le cadre de laquelle les hôpitaux, gouvernements et innovateurs se pencheront dès aujourd'hui sur la prestation des services de santé, de nouvelle génération », a déclaré Armin Scheuer, vice-président et directeur exécutif pour la région EMOA, à la HIMSS. « L'événement HIMSS22 Europe inclut des sessions réunissant plus de 120 experts de la santé, et la meilleure exposition de solutions technologiques de santé, afin de résoudre les divers défis du secteur. »

L'UE investit actuellement 673 milliards EUR dans le cadre du Dispositif de reprise et de résilience, plusieurs milliards d'euros étant consacrés à la transformation numérique de la santé.

Lors de l'événement HIMSS22 Europe, plusieurs dirigeants du secteur de la santé uniront leurs efforts pour faire de l'Espace européen des données de santé, une réalité. La proposition de loi constitue une étape importante pour faire de la santé numérique un pilier central des systèmes de santé de l'UE, et plusieurs initiatives lancées lors de l'événement HIMSS22 Europe visent à concrétiser l'Espace européen des données de santé.

Consultez le programme complet de l'événement HIMSS22 Europe. Contactez Ellie Paton à l'adresse [email protected] concernant l'inscription des membres de la presse.

À propos de la HIMSS

La Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) est à la fois un conseiller mondial, un leader d'opinion et une société de membres, qui s'engage à réformer l'écosystème mondial de la santé, en exploitant la puissance de l'information et de la technologie. En tant qu'organisation à but non lucratif, et guidée par une mission, la HIMSS offre des compétences d'experts, aussi vastes qu'uniques en matière d'innovation dans le domaine de la santé, de politique publique, de développement des effectifs, de recherche et de transformation numérique de la santé. Son objectif consiste à conseiller les dirigeants, les parties prenantes et les influenceurs de l'écosystème mondial de la santé, sur les bonnes pratiques. Grâce à une approche axée sur la communauté, notre moteur d'innovation offre non seulement des renseignements clés, mais également des événements pédagogiques et particulièrement enrichissants, destinés aux prestataires de santé, organismes payeurs, gouvernements, startups, organisations des sciences de la vie, et autres organisations de services de santé, de manière à ce qu'ils possèdent les informations appropriées au moment de la prise de décision.

La HIMSS dessert la communauté mondiale de la santé depuis plus de 60 ans, et concentre ses activités en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 14:00 et diffusé par :