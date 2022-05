Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Antigonish





ANTIGONISH, NS, le 24 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cap-Breton--Canso, de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et d'Owen McCarron, préfet de la municipalité du comté d'Antigonish.

Date : Mercredi 25 mai 2022



Heure : 12 h (midi) HAA (11 h HAE)



URL de l'annonce : Veuillez communiquer avec Skana Gee à [email protected] avant 11 h (HAA), le 25 mai, pour vous inscrire et recevoir un lien vers l'annonce virtuelle.

