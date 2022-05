NTT ouvre son premier centre de données en Espagne





NTT Ltd., un fournisseur international de services technologiques de premier plan, poursuit ses projets d'expansion avec l'ouverture à Madrid de son premier centre de données sur le marché espagnol. Ce centre de données de services de colocation hautement disponibles, conforme à la norme Tier 3, est situé sur le site de l'Európolis Business and Technology Park de NTT, à 20km au Nord-Ouest de Madrid. Il fournit aux clients hyperscale et d'entreprise un espace informatique de 3.600m2 et une capacité connexe maximale de 6,3MW, une fois entièrement réalisé.

NTT élargit actuellement massivement ses capacités de centres de données à travers le globe. La société accorde la plus haute importance à la création d'une infrastructure hautement disponible, sécurisée et durable. Sur le site de Madrid, l'ensemble du concept de refroidissement a été adapté au climat chaud du centre de l'Espagne: des refroidisseurs air/ eau et la température supérieure des eaux de refroidissement permettent de réduire la consommation électrique et de garantir le fonctionnement efficace de l'installation. La première grande installation de NTT côté client au sein de cette infrastructure est entièrement alimentée via l'énergie renouvelable.

Les entreprises utilisant le nouveau centre de données de Madrid tireront parti d'une excellente connexion. La structure du réseau exclusif Global Data Center Interconnect (GDCI) de NTT facilite et permet d'accélérer l'établissement de connexions privées haut débit vers des noeuds Internet tels ESpanix, NetIX et DE-CIX, ainsi que des fournisseurs de services dans le nuage tels AWS, Google, Microsoft et autres. Par l'intermédiaire du réseau fibre Lyntia, la connexion est assurée vers 2.694 villes espagnoles, des interconnexions en France et au Portugal, et les principaux câbles sous-marins. En outre, les liaisons par fibre optique sont assurées vers le réseau Global IP Network (GIN) de NTT ainsi que Colt IQ, euNetworks, GTT et d'autres fournisseurs régionaux et internationaux.

"En Espagne, la demande en capacité de centres de données a fortement augmenté ces dernières années. Madrid est le plus important pôle d'Espagne en la matière et la porte d'entrée européenne vers le monde. Nos investissements dans la région constituent un nouveau jalon historique de notre feuille de route mondiale, alors que nous poursuivons l'expansion de notre présence sur le continent pour répondre aux besoins de nos clients en matière de couverture, de capacité et de connectivité," a déclaré Florian Winkler, président directeur général de la division Global Data Centers de NTT Ltd. dans la région EMEA.

"Ces dernières années, l'Espagne est devenue le centre de communications d'Europe méridionale, partiellement en raison de la présence de nouveaux câbles sous-marins," a ajouté Araceli Pedraza, directrice général Pays chez NTT Ltd. en Espagne. "Avec notre nouveau centre de données de Madrid, nous façonnons activement l'avenir numérique de la région. Les entreprises trouveront ici un hébergement fiable, sécurisé et durable pour leurs infrastructures informatiques. La connectivité complète garantit simultanément une flexibilité optimale," a-t-elle ajouté.

À propos de la division Global Data Centers de NTT Ltd.

Global Data Centers est une division de NTT Ltd. Notre plateforme mondiale est l'une des plus vastes au monde. NTT, qui a été désigné leader dans l'évaluation 2021 des Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services réalisée par IDC MarketScape, couvre plus de 20 pays et régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, l'Inde et la région Asie-Pacifique.

En tant qu'opérateur neutre, nous offrons un accès à une multitude de fournisseurs de services cloud, à un grand nombre de points d'échanges internet et de fournisseurs de réseau de télécommunications, notamment à notre propre réseau mondial de premier rang compatible IPv6. Nos clients bénéficient d'une infrastructure personnalisée et des meilleures pratiques en termes de conception et d'opérations dans tous nos centres de données fiables, évolutifs et personnalisables.

Visitez notre nouveau site Web sur: datacenter.hello.global.ntt.

À propos de NTT Ltd.

NTT Ltd. est une entreprise mondiale leader de services technologiques. Pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique, nous avons recours à nos capacités mondiales, notre expertise et nos services technologiques complets fournis par le biais de notre plateforme de services intégrés. En tant que partenaire stratégique à long terme, nous les aidons à améliorer l'expérience client et employé, à transformer leur stratégie cloud, à moderniser leurs réseaux et à renforcer leur cybersécurité. Dans le cadre de leurs priorités de transformation, nous automatisons leurs processus commerciaux et informatiques, en collectant des informations et des analyses à partir de leurs données commerciales essentielles.

En tant que fournisseur mondial de TIC, nous employons plus de 50.000 personnes dans 57 pays, sommes présents dans 73 pays et fournissons des services dans plus de 200 pays et régions. Ensemble, nous rendons possible un avenir connecté.

Visitez notre site sur services.global.ntt

