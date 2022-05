LES MOMENTS DU COEUR DE L'ÎLE : UN GRAND PROJET COLLABORATIF POUR FAIRE VIBRER LE CENTRE-VILLE AVEC DES MOMENTS FESTIFS ET UNIQUES TOUT L'ÉTÉ !





MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal sont heureux de dévoiler Les moments du coeur de l'île, un grand projet collaboratif estival pour le centre-ville de Montréal. Rendu possible en grande partie par le soutien de la Ville de Montréal, Les moments du coeur de l'île est l'oeuvre d'une mobilisation exceptionnelle de partenaires et d'acteurs du centre-ville qui offriront près d'une centaine d'activités quotidiennement pour dynamiser le coeur de la métropole, d'Atwater à Papineau et de Sherbrooke au Fleuve Saint-Laurent, et faire de l'été à Montréal une fête de tous les Moments !

Cette année encore, ce grand événement rassembleur s'arrime avec la campagne Mille et un moments de Tourisme Montréal qui invite à découvrir les mille et une façons d'apprécier la ville à travers son art, sa culture, ses spectacles, sa gastronomie et sa multitude d'activités.

DES MOMENTS FESTIFS ET UNIQUES D'OUEST EN EST ET DE MAI À SEPTEMBRE

Dès aujourd'hui et jusqu'à l'automne, le coeur de la métropole offrira aux Montréalais·es, aux travailleurs, aux visiteurs et aux touristes des aménagements urbains accueillants et verdoyants, ainsi qu'une animation culturelle foisonnante pour faire du centre-ville une destination idéale à tout moment de la journée et de la semaine.

Avec huit Oasis, des centaines d'animations culturelles par jour à l'extérieur et dans les salles, plus d'une vingtaine de festivals et d'événements, de nouvelles places publiques, des activités originales, les terrasses, les commerces et les restaurants du centre-ville, l'été sera bouillonnant de culture et de grandes retrouvailles !

Parmi les moments phares à souligner cet été, le plus marquant est fort probablement le retour des festivals et des événements à pleine capacité sur les places publiques et dans les salles du Quartier des spectacles, à commencer par le FTA - Festival TransAmériques qui donne le coup d'envoi demain, le 25 mai. Ensuite mentionnons dès jeudi 26 mai l'ouverture des Jardins Gamelin qui offriront une programmation riche et variée jusqu'au 2 octobre, assurément à ne pas manquer ! Les nombreuses rues piétonnes du Village, du Quartier Latin, du Quartier des spectacles seront animées et aménagées tout l'été, sans oublier le Quartier Chinois de même que la toute nouvelle Esplanade PVM qui accueillera notamment les 3Géants, présenté par Ivanhoé Cambridge du 7 au 17 juillet, dans le cadre du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un projet financé en grande partie par Tourisme Montréal, via le Fonds de maintien des actifs stratégiques (FMAST). Ce projet monumental accueillera d'ailleurs les artistes du cirque Éloize aux Jardins Gamelin en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

À travers le centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain proposera huit expériences créatives et sensorielles à vivre, les projets ré·CRÉATIONMTL, portées par l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Ces expériences uniques, tantôt interactives, tantôt collaboratives ou contemplatives, réinventent l'expérience du centre-ville de Montréal pour les travailleurs, les touristes et les visiteurs. Tous les projets créatifs peuvent être consultés sur le site Web de la Chambre. Enfin, du 8 au 11 septembre, la 2e édition du marché Shoni par Montréal centre-ville promet de devenir le plus grand marché gastronomique asiatique en Amérique du Nord ! Les mordus de la mode voudront dénicher des merveilles à l'occasion de la grande vente trottoir des commerces et des boutiques du centre-ville.

Retrouvez la programmation complète des Moments du coeur de l'île en ligne : lecoeurdelile.com

DES MOMENTS DE DÉTENTE AVEC HUIT OASIS

Conçues par des designers d'ici, comme Sid Lee Architecture, MASSIVart, LAAB Collective, Le Comité, Signature Design, 2x4, Wawa Li, Sarah Tu, Studio Ascètes et en collaboration avec les Sociétés de développement commercial du Village et du Quartier latin, l'arrondissement de Ville-Marie, Ivanhoé Cambridge et de nombreux partenaires dont La Pépinière et Sentier Urbain, les Oasis offriront des espaces accueillants pour manger, se détendre ou se retrouver.

Dès le 26 mai, l'Oasis | Jardins Gamelin se déploiera sur la place Émilie-Gamelin pour une 8e édition, alors que l'Oasis | esplanade Tranquille accueille déjà les Montréalais·es, dans leur cour arrière au coeur du Quartier des spectacles, ainsi que l'Oasis | Place des Festivals qui offre une pause rafraîchissante pour pique-niquer près de la fontaine.

Les cinq autres Oasis des Moments du coeur de l'île ouvriront graduellement à partir de fin juin : l'iconique Oasis | Plage Saint-James sera parfaite pour une évasion sablonnée sur le parvis de l'église unie Saint-James ; l'Oasis | Quartier chinois revient avec une nouvelle installation et le Marché Asiatique par La Pépinière ; l'Oasis | Village brillera par une programmation artistique aussi unique que colorée et l'Oasis | Quartier latin sera des plus verdoyantes. Enfin, l'Oasis | Esplanade PVM ne manquera pas de surprendre. Les détails conceptuels des Oasis seront dévoilés à la mi-juin.

Les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine Ouest piétonnes*, ainsi que les Oasis des Moments du coeur de l'île accueilleront des performances gratuites et éclatées qui divertiront petits et grands à tout moment de la journée et en soirée. Théâtre, arts de rue, danse, musique, cirque, humour, arts visuels et numériques, plus de 500 créatrices et créateurs de ces disciplines promettent des moments de rencontres comme des instants joyeux. L'Oasis | Jardins Gamelin lance le bal avec la prestation du groupe de funk canadien The Brooks pour son ouverture le 26 mai !

*Sainte-Catherine Ouest de De Bleury au Boulevard Saint-Laurent et de Saint-Hubert à Papineau ; Saint-Denis entre Sherbrooke et le boulevard De Maisonneuve Est.

UN PROJET FÉDÉRATEUR POUR DES MOMENTS RASSEMBLEURS

Les moments du coeur de l'île s'inscrivent dans la continuité des projets estivaux de 2020 et 2021. Il résulte d'une importante démarche collaborative de l'écosystème du centre-ville de Montréal qui se pérennise pour de grands projets estivaux comme hivernaux.

« Pour stimuler la vitalité économique et culturelle du centre-ville, ainsi que pour soutenir les artistes, les artisans, les promoteurs et les commerçants de Montréal, la Ville et ses partenaires mettent en valeur les attraits de la métropole à travers une programmation à la hauteur de la créativité montréalaise, humaine, accessible, gratuite, diversifiée et innovante. Avec ses rues piétonnes, l'animation de l'espace public et ses artères commerciales dynamiques, le centre-ville proposera un été vibrant à la population montréalaise et aux visiteurs ! » a déclaré Mme Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal

« Notre centre-ville reprend vie, pour le plus grand bonheur des Montréalais·es. C'est grâce à des initiatives à la fois ludiques et rassembleuses comme celle proposée que nous pouvons retrouver le coeur battant du Québec et attirer des gens venus de partout. Notre centre-ville se démarque grâce à des personnes dévouées et créatives. Merci à tous ceux contribuent à la réalisation de ces projets ! » a mentionné Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux de voir notre collaboration avec des acteurs ayant tant à coeur le dynamisme du centre-ville et sa vitalité économique et culturelle. Avec plus de 50 activités artistiques par jour et la dizaine de festivals qui reviennent en force dans le Quartier des spectacles, les Montréalais·es, les touristes et les amoureux de culture auront le centre-ville comme destination vacances et source de découvertes pour l'été ! » a déclaré Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« La mobilisation exceptionnelle des milieux des affaires, culturel et touristique derrière ce projet hautement fédérateur a insufflé de la vie au centre-ville pendant les deux étés pandémiques traversés. La pérennisation de cette alliance et le grand retour de cette programmation haute en couleur et diversifié sont tout aussi cruciaux pour réussir cet été l'accueil des millions de visiteurs qui sont attendus, et générer un maximum d'achalandage au centre-ville » a souligné M. Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville

«?Nous sommes heureux de nous associer avec le Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville, Tourisme Montréal et la ville de Montréal dans le cadre de cette belle initiative. Les projets créatifs réunis sous la bannière ré·CRÉATIONMTL et déployés dans le cadre de « J'aime travailler au centre-ville » s'intègrent parfaitement à la programmation des Moments du coeur de l'île. Je suis convaincu que l'été créatif 2022 au centre-ville confirmera la relance de cette zone qui a tant souffert de la pandémie?», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Quartier des spectacles était déjà une vitrine culturelle et gastronomique sans égale, à Montréal ; avec autant d'activités artistiques et d'animation ce quartier polymorphe devient le coeur estival et festif de Montréal, pour le plaisir des touristes et des Montréalais·es. Je suis fier de l'apport de Tourisme Montréal au grand effort collectif pour maintenir et augmenter l'attractivité du centre-ville élargi, par des contributions exceptionnelles de plus de 13 millions de dollars depuis 2021. Également, notre campagne de promotion Mille et un moments à partager est le signe de notre volonté de contribuer au rayonnement local et international de cet endroit exceptionnel qui incarne si bien l'esprit montréalais » a ajouté M. Yves Lalumière, président et directeur général de Tourisme Montréal

Pour plus d'informations : lecoeurdelile.com

