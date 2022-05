Des donateurs contribuent aux programmes de thérapies par les arts en versant 1,5 million de dollars à la Campagne pour Concordia





Les adultes neurodivergents ou ayant des troubles de développement (dont les troubles du spectre de l'autisme), les jeunes en famille d'accueil et d'autres groupes nécessitant des services accessibles, bénéficieront d'un soutien accru grâce aux dons majeurs de la Fondation Sandra et Alain Bouchard et de la Fondation Famille Mongeau à la Campagne pour Concordia : place à la nouvelle génération.

Fondée par Sandra Chartrand, B.A. 1985, et Alain Bouchard, cofondateur et président du conseil d'Alimentation Couche-Tard, la Fondation Sandra et Alain Bouchard verse un don de 1 million de dollars au Centre arts et santé et au Centre de développement humain par les arts de l'Université Concordia.

Le Centre arts et santé de Concordia reçoit également un don de 500 000 $ de la Fondation Famille Mongeau. Dirigée par Claude Mongeau, ancien président-directeur général du Canadien National (CN), et Guylaine Leduc, la fondation a versé ce don avec l'appui du programme Helping Hand du CN lancé par le couple en 2012.

Les dons des deux fondations appuieront des programmes qui coexistent au sein du Département de thérapies par les arts de la Faculté des beaux-arts de Concordia. Ils permettront notamment :

d'offrir en français un programme clinique de thérapies par les arts aux adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme;

de proposer des programmes de thérapies par les arts en anglais et en français aux enfants et aux adolescents des maisons de jeunes;

de permettre à la communauté élargie de profiter des thérapies par les arts, en particulier les personnes socialement marginalisées qui ont peut-être moins accès à ces services;

d'apporter un soutien financier aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs du Département de thérapies par les arts;

de mener des recherches en thérapies par les arts.

« Les programmes d'action sociale destinés à la communauté ont toujours fait partie de la culture de Concordia », soutient le recteur de l'Université, Graham Carr.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos deux nouveaux donateurs ? la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la Fondation Famille Mongeau ? de leur appui si généreux. Il permettra à l'Université d'élargir ses programmes innovants de thérapies par les arts, ce qui profitera non seulement aux étudiants, mais aussi aux citoyens de Montréal et des environs. »

Depuis son établissement en 2012, la Fondation Sandra et Alain Bouchard a donné des millions de dollars pour soutenir les artistes et les programmes culturels du Québec ainsi que pour aider les personnes en situation de handicap.

La diplômée de Concordia Sandra Chartrand, qui est aussi cofondatrice et présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, affirme que les priorités de son alma mater s'alignent avec la mission de sa fondation.

« Concordia a pour tradition d'offrir un enseignement et un apprentissage ancrés dans la pratique, fait-elle valoir. Nous aimons la façon dont cette approche est utilisée par le Département de thérapies par les arts dans ses installations ultramodernes du campus Sir-George-Williams, ainsi que par l'intermédiaire de ses centres partenaires de l'Université.

« Fournir un soutien aux adultes ayant des besoins spéciaux représente l'un des principaux objectifs de notre fondation, et nous avons hâte de voir comment cet appui va s'articuler dans le cadre des programmes phares d'art-thérapie, de thérapie par l'art dramatique et de musicothérapie de Concordia. »

La Fondation Famille Mongeau soutient plusieurs organismes montréalais, dont Centraide du Grand Montréal, le refuge pour femmes Chez Doris et Jeunesse au Soleil.

« Notre philanthropie est avant tout motivée par les besoins de la communauté montréalaise, souligne Claude Mongeau. Quand nous avons découvert le leadership dont fait preuve Concordia en matière d'éducation en thérapies par les arts, notamment aux cycles supérieurs, ainsi que le travail connexe de l'Université pour aider les jeunes, nous avons décidé de lui apporter notre soutien. »

« Cela a toujours été très important pour nous d'aider les jeunes aux prises avec des difficultés particulières ou des problèmes de santé », ajoute Guylaine Leduc.

Grâce à ce soutien, le nouveau Centre arts et santé de Concordia embauchera du personnel pour offrir des services de thérapies par les arts à la communauté du campus Sir-George-Williams au centre-ville, ainsi qu'à la population élargie.

Le don de la Fondation Sandra et Alain Bouchard permettra également d'accélérer le travail du Centre de développement humain par les arts. Celui-ci a été établi en 1996 en tant que lieu de formation clinique et de développement de la recherche unique en son genre, et destiné aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs en art-thérapie, en thérapie par la danse et le mouvement, en thérapie part l'art dramatique et en musicothérapie.

Le Centre de développement humain par les arts utilise les thérapies par les arts pour contribuer au bien-être des personnes ayant des troubles physiques et cognitifs.

« La Faculté des beaux-arts est très heureuse de cet appui substantiel », souligne Annie Gérin, doyenne de la faculté. « Les thérapies par les arts offrent un potentiel énorme qui peut profiter à divers groupes de la société. Les dons des familles Bouchard et Mongeau nous permettront de tabler sur nos forces en tant que chef de file dans ce domaine émergent, et de favoriser l'apprentissage expérientiel pour nos étudiantes et étudiants. »

Le vice-recteur à l'avancement, Paul Chesser, B.A. 1994, dipl. 2e cycle 1997, est ravi que les deux fondations aient offert leur soutien à la Campagne pour Concordia. « Nous sommes vivement reconnaissants à la Fondation Sandra et Alain Bouchard et à la Fondation Famille Mongeau d'investir dans Concordia pour que nous puissions étendre la portée des programmes de thérapies par les arts et les offrir à la communauté tout entière. »

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 12:50 et diffusé par :