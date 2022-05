REPLY renforce sa présence dans le secteur bancaire et assurantiel en Allemagne avec l'acquisition de FINCON





REPLY [EXM, STAR: REY] annonce avoir signé un accord visant l'acquisition de 100% de FINCON Unternehmensberatung GmbH (www.fincon.eu), un chef de file allemand du conseil en projets de transformation numérique pour le secteur bancaire et assurantiel.

Basé à Hambourg, FINCON est une société de conseils exclusifs spécialisée dans les processus et systèmes clés pour le secteur des services financiers, comme les services bancaires en ligne, les paiements, les activités bancaires de base, les systèmes de contrôle interne et la conformité réglementaire, BIPRO et les systèmes assurantiels. Parmi les clients de FINCON figurent les principales établissements bancaires et assurantiels d'Allemagne, et plusieurs clients de la Caisse d'épargne allemande.

L'investissement dans FINCON s'inscrit dans la stratégie de croissance internationale de Reply, en particulier en Allemagne, où Reply est déjà un acteur leader dans les services de conseil, d'intégration de systèmes et numériques.

Les directeurs généraux de FINCON ayant la fonction de "Partenaire Reply" s'attèleront à poursuivre le développement et l'expansion des activités de FINCON au sein du Groupe Reply en Allemagne.

Mario Rizzante, président de Reply: "FINCON allie une profonde expertise des processus bancaires et assurantiels à une attention constante portée à l'innovation technologique. Avec FINCON, notre objectif est de renforcer l'empreinte de Reply dans le secteur bancaire et assurantiel allemand, en accordant un intérêt particulier aux projets de transformation numérique dans une zone où tous les principaux acteurs sectoriels concentrent la majorité de leurs investissements".

Frank Dünnleder, PDG de FINCON: "Nous sommes ravis d'intégrer le réseau d'entreprises Reply en tant que chef de file des sociétés de conseil aux services financiers en Allemagne. L'intérêt que porte Reply à l'aspect humain, à la culture et à la clientèle est en parfaite harmonie avec notre esprit d'entreprise. Dans le cadre du réseau Reply, nous allons bénéficier de la capacité d'innovation et de créativité du groupe tout entier, ce qui nous permettra de soutenir encore mieux nos clients, avec des solutions et des services exhaustifs."

La clôture de la transaction est soumise à certaines conditions, comme l'autorisation de l'administration fédérale allemande pour la réglementation et le contrôle des cartels. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2022.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, afin de définir et de développer des modèles d'affaires adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'internet des objets. Parmi les services proposés par Reply figurent le conseil, l'intégration des systèmes et les services numériques. www.reply.com

FINCON

Avec environ 450 employés, FINCON Unternehmensberatung GmbH est la société de conseils et de solutions spécialisée dans les secteurs bancaires, des groupes financiers d'épargne et de l'assurance. Sur le segment bancaire, FINCON conseille des banques, des groupes financiers coopératifs et des banques étrangères et spécialisées de premier plan sur des questions techniques, de processus et de méthodologie des projets. www.fincon.eu

