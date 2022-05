Deux nouveaux messages d'intérêt public livrent un message d'espoir pour ceux ayant un problème avec la boisson.





NEW YORK, 24 mai 2022 /CNW/ - Les deux nouveaux messages d'intérêts publics des Alcooliques anonymes (AA) : « L'abstinence chez les AA : Ma consommation formait un mur autour de moi » et « L'abstinence chez les AA : Quand la boisson n'est plus un plaisir. », ont été créés pour partager notre expérience chez les AA ; nous croyons que l'alcoolisme est une maladie qui ne respecte ni l'âge, ni les capacités physiques et mentales, ni le sexe, la croyance, l'origine ethnique, la richesse ou la pauvreté, l'occupation ou l'éducation. Notre expérience montre que quiconque peut être un alcoolique : et, par dessus tout, toute personne désirant arrêter de boire est la bienvenue chez les AA.

Si vous avez un problème de boisson, si votre consommation cause des problèmes, si vous désirez de l'aide - alors les AA offrent une solution. Bien que les AA ne soient pas la seule manière de trouver la sobriété, chez les AA, nous offrons une solution gratuite qui fonctionne pour de nombreux alcooliques en rétablissement. Bien que dans de nombreux endroits les réunions en personnes soient disponibles, depuis ces dernières années, les groupes virtuels sont de plus en plus nombreux, créant une nouvelle manière de connaître le message de rétablissement des AA.

Les deux nouveaux messages d'intérêt public existent en segments de 50, 30 et 15 secondes, et sont disponibles à la diffusion en anglais, en espagnol et en français (Canada).

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.aa.org. Pour visionner un message d'intérêt public, cliquez-ici. Pour trouver une réunion des AA, téléchargez l'application Meeting Guide d'AAWS ou contactez le bureau central ou intergroupe local des AA.

Que ce soit en présentiel ou en ligne - si vous avez un problème d'alcool, les AA peuvent peut-être vous aider.

Pour plus d'information, contactez le bureau de l'Information publique au Bureau des Services généraux à [email protected] ou au (212) 870-3119.

