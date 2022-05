Alcineo adopte la technologie Threat Defense de Verimatrix pour ses terminaux SoftPOS à destination des banques et des établissements de paiement





Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le déploiement de sa solution Verimatrix Code Shield par la société française Alcineo basée à La Ciotat, pour garantir la protection de ses principales solutions SoftPOS. Utilisées par les banques et les fournisseurs de solutions de paiement, elles permettent d'effectuer des paiements par téléphone à partir de n'importe quelle carte sans contact ou portefeuille numérique.

Verimatrix Code Shield, partie intégrante de l'offre Verimatrix Threat Defense, joue un rôle central dans l'avancement du processus de certification du kit de développement logiciel (SDK) SoftPOS d'Alcineo. Utilisé dans le secteur des transports pour les opérations de contrôle et de vente des billets, ou encore dans le le commerce de détail pour la gestion des files d'attentes, ce SDK facilite également le versement de dons caritatifs, tout en permettant le paiement sans contact et le paiement par titres restaurant numériques. Verimatrix Code Shield fonctionne avec les solutions d'Alcineo qui sont aujourd'hui certifiées pour les systèmes de paiement internationaux tels que Visa et Mastercard. Les réseaux de paiement nationaux sont également supportés.

"En permettant aux innovateurs de solutions de paiement comme Alcineo de se concentrer sur leur activité principale, Verimatrix Code Shield remplit une double mission : protéger les solutions d'Alcineo contre les cybercriminels tout en permettant à l'entreprise de libérer des ressources pour d'autres besoins", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes heureux d'annoncer qu'Alcineo fait partie des plus récentes organisations à se tourner vers les technologies Verimatrix Threat Defense pour assurer les meilleurs niveaux de sécurité possibles à leurs solutions SoftPOS."

Verimatrix Code Shield offre des technologies de sécurité automatisées et clés en main auxquelles ont recours les plus grandes organisations internationales pour répondre aux normes les plus strictes de l'industrie des services financiers. Cette solution, qui ne nécessite aucune modification du code, s'intègre de manière rapide et à moindre coût, et est particulièrement appréciée par les développeurs. Les protections contre la rétro-ingénierie et la falsification, les mesures de détection de jailbreak et de root, l'obscurcissement du code et les contrôles environnementaux sont très faciles à mettre en oeuvre.

"Avec comme priorité absolue la sécurité des systèmes et la protection des données, Alcineo est heureuse de travailler en étroite collaboration avec un leader de la sécurité tel que Verimatrix qui témoigne de son expertise dans notre secteur bien spécifique et nous arme de technologies éprouvées pour répondre aux exigences d'accréditation essentielles à notre activité", a déclaré Arnaud Coria, CEO d'Alcineo. "Nos solutions Tap on Phone exigent les protections les plus strictes afin de créer la confiance au sein même de notre vaste écosystème de clients et de leurs utilisateurs."

A propos d'Alcineo

Fondée en 2007, Alcineo concentre son expertise dans le développement de logiciels embarqués pour des solutions de paiement et de sécurité. La mission de notre société est de fournir à nos clients des solutions de paiement évolutives, fiables et sécurisées. Notre haut niveau d'expertise nous permet de répondre aux multiples défis de l'industrie du paiement en développant des systèmes de paiement nouvelle génération qui répondent aux exigences des systèmes de paiement ou du PCI Security Standards Council.

Visitez www.alcineo.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 11:50 et diffusé par :