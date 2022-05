IPI Partners s'apprête à faire l'acquisition de Safe Host, le chef de file suisse des centres de données





IPI Partners, LLC ("IPI"), une société de placements mondiale spécialisée dans les investissements dans des actifs liés à l'infrastructure numérique critique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition d'une part majoritaire dans Safe Host SA ("Safe Host"), propriétaire et exploitant de centres de données en Suisse, avec les fondateurs, la direction et des fonds gérés par StepStone Real Estate ("SRE"), le bras immobilier de la société internationale d'investissements dans les marchés privés StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP). Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.

Fondée en 2000, Safe Host est le chef de file du marché suisse des centres de données. La société possède un portefeuille attractif d'actifs de niveau 1 et jouit de relations avec des clients hyperscale et des entreprises. Safe Host exploite quatre centres de données à Genève, Zurich et Avenches, en Suisse, et possède des propriétés foncières dans des marchés européens de premier plan offrant un important potentiel de croissance.

Immédiatement après la conclusion de cette acquisition, Safe Host mènera ses activités sous l'enseigne STACK Infrastructure sponsorisée par IPI et l'une des plus importantes plateformes d'infrastructures numériques au monde. Combiné au portefeuille existant de centres de données de STACK en Italie et en Scandinavie, cette acquisition fournira une valeur et une diversité géographique graduelles, qui viendront renforcer la présence croissante de STACK en Europe. L'ajout de Safe Host permettra également de renforcer la capacité de STACK à répondre aux besoins uniques des clients hyperscale et entreprises en combinant une expertise locale et régionale à une échelle mondiale.

John Eland, PDG de STACK pour la zone EMEA: "Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'ajouter le portefeuille Safe Host à la bannière STACK. La localisation centrale de la Suisse, sa stabilité politique et économique, ses normes strictes en matière de protection des données et ses sources d'énergie renouvelable sont extrêmement attractifs pour notre base de clientèle. Nous croyons que ce marché est idéalement positionné pour la croissance."

Matt A'Hearn, partenaire chez IPI: "L'Europe demeure une priorité absolue pour les clients hyperscale d'IPI. Les relations existantes et possibilités d'expansion exploitables de Safe Host vont permettre d'accélérer notre dynamique dans la région. IPI est impatiente de tirer plus amplement parti de la solidité de l'unification de STACK, encore élargie grâce à cette acquisition, pour mieux servir ses clients et contribuer à construire son portefeuille de centres de données axé sur l'hyperscale."

Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique d'IPI Partners, et Latham & Watkins LLP a agi à titre de conseiller juridique et RBC Capital Markets à titre de conseiller financier de StepStone Real Estate.

A propos d'IPI Partners

IPI Partners est une société spécialisée dans l'acquisition, le développement, le leasing et l'exploitation d'actifs numériques critiques liés à l'infrastructure, dans l'optique de répondre aux besoins des grandes sociétés de technologies du monde entier. Au cours des cinq dernières années, IPI a bâti l'un des plus importants portefeuilles de centres de données privés hyperscale et d'entreprise au monde. La société possède des installations aux Etats-Unis (huit des 10 premiers marchés), au Canada, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Italie et en Suisse, et peut absorber plus de 1,4 Gigawatt de capacité informatique.

A propos de STACK Infrastructure

STACK fournit une infrastructure numérique permettant de mettre à l'échelle les entreprises les plus novatrices au monde. Grâce à une approche accordant la priorité au client, STACK fournit une palette complète de solutions sur mesure de campus, colocalisation et "powered shell" en Amérique, ainsi que dans les régions EMEA et APAC. Forte d'une capacité d'expansion existante robuste et flexible dans les principales zones de disponibilité, STACK offre l'échelle et la portée géographique dont ont besoin les sociétés hyperscale et entreprises clientes. Le monde fonctionne grâce aux données. Et les données fonctionnent grâce à STACK.

A propos du Groupe StepStone et de StepStone Real Estate

StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) est une société internationale d'investissements dans les marchés privés qui se consacre à fournir à ses clients des solutions de placements personnalisées ainsi que des services de conseils et de données. Au 31 décembre 2021, StepStone supervisait environ 548 milliards USD d'attributions de marchés privés (151 milliards USD dans le cadre SRE), dont 127 milliards USD d'actifs sous gestion. Parmi les clients de StepStone figurent certains des plus importants régimes de retraite, publics et privés, à cotisations définies et à prestations déterminées, fonds souverains et sociétés d'assurance, ainsi que des fonds de dotation, fondations, family offices et fortunes privées de premier plan, parmi lesquels des individus très fortunés. StepStone travaille en partenariat avec ses clients pour développer et élaborer des portefeuilles de marchés privés conçus pour répondre à leurs objectifs spécifiques dans le secteur de l'immobilier, du capital privé, de l'infrastructure et des classes d'actifs de la dette privée.

