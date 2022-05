Le gouvernement du Canada contribue à contrer les iniquités sociosanitaires au Québec





Le Fonds d'action intersectorielle s'attaque à des défis sanitaires complexes

MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW/ - La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et chaque Canadien et Canadienne mérite d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Notre gouvernement reconnaît que toute personne devrait avoir des ressources et des possibilités en matière de santé et de bien-être, et il prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé.

Les iniquités en santé sont les disparités systématiques, injustes et évitables dans les résultats pour la santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont encore plus évidentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu une incidence disproportionnée sur le bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, notamment les Autochtones, et les membres de communautés racisées au Canada, de même que les personnes issues de ménage à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

Aujourd'hui, Emmanuel Dubourg, le député de Bourassa, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 220?621 $ provenant du nouveau Fonds d'action intersectorielle pour un projet sur l'accès aux aliments sains dans la région de la Côte-Nord, au Québec.

Le financement servira à soutenir un projet de recherche de l'Institut national de santé publique du Québec qui vise à étudier la mise sur pied de coopératives alimentaires dans des communautés rurales ayant peu ou pas du tout accès à des aliments frais et sains sur place. L'équipe de recherche documentera les efforts fournis par les citoyen·ne·s et les organisations pour que ces projets de coopératives se réalisent. Elle évaluera aussi les retombées des coopératives sur la qualité de l'alimentation et la santé des participant·e·s et les impacts sur le bien-être et la vitalité des communautés.

Les résultats du projet serviront à outiller les organisations et les personnes désirant mettre sur pied un projet de coopérative alimentaire ailleurs au Québec et ainsi améliorer l'accès aux aliments sains et contribuer à la sécurité alimentaire des communautés.

L'Agence de la santé publique du Canada, au moyen du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, de même que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider tous les membres de la population canadienne à atteindre un état de santé optimal.

Citations

«?. Une alimentation saine est importante pour le bien-être de chacun et notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que tout le monde ait accès à des aliments frais et sains. La recherche effectuée par l'Institut national de la santé publique aidera à combler les lacunes en matière de soutien à une alimentation saine dans les communautés rurales locales. Ensemble, avec les organismes communautaires, nous continuerons de nous attaquer aux iniquités en matière de santé partout au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'Institut national de santé publique du Québec joue un rôle majeur pour ce qui est d'aider le gouvernement du Canada à renforcer ses efforts visant à aborder les défis sanitaires complexes au pays. Ce projet contribuera à créer un avenir plus sain pour les communautés au Québec. L'annonce d'aujourd'hui permettra de réussir la bataille de notre génération : bien se nourrir et rebâtir notre souveraineté alimentaire. »

Emmanuel Dubourg

Député de Bourassa



«?Cette subvention donne les moyens financiers à l'étude EffICAS d'étudier notamment les retombées réelles des coopératives alimentaires sur les individus et les communautés ayant un faible accès aux aliments. En effet, on pense que l'arrivée d'un commerce alimentaire dans une communauté mal desservie peut avoir des effets positifs sur la qualité de l'alimentation et la santé des personnes y vivant, mais aussi sur la vie sociale de la communauté et sur l'économie locale.?»

L'équipe de recherche EffICAS



Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre elles.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à garantir que nous comprenons et abordons les déterminants sociaux de la santé ainsi que les iniquités en santé.

Quatorze projets ont été retenus pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets s'attaqueront aux causes fondamentales de difficultés de longue date en santé communautaire ou de difficultés aggravées par la COVID-19. Les projets peuvent également proposer des mesures qui tirent parti d'initiatives intersectorielles, ou les font progresser, afin d'étendre leur portée ou leurs répercussions.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 10:00 et diffusé par :