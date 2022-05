Temenos lance la solution ESG Investing-as-a-Service destinée aux banques et aux gestionnaires de patrimoine





Temenos (SIX: TEMN) a lancé aujourd'hui ESG Investing-as-a-service, une solution qui aide les banques et les gestionnaires de patrimoine à répondre à la demande croissante d'investissements durables. Le nouveau produit a été présenté à 1 500 managers de banque et d'entreprises fintech à l'occasion du Temenos Community Forum à Londres.

Le service, qui fonctionne aussi bien sur la plateforme Temenos Banking Cloud que sur n'importe quel autre cloud ou sur site, accélère la commercialisation des produits et la publication des rapports ESG et réduit les coûts de développement. ESG Investing-as-a-service combine le front-office, la gestion des données du marché et les capacités numériques de Temenos ? notamment ses puissantes techniques de filtrage, de notation et de modélisation ? avec des flux de données externes provenant de plusieurs fournisseurs, offrant ainsi un service complet de bout en bout.

L'investissement ESG, également appelé investissement durable, socialement responsable ou à impact, consiste à investir dans des entreprises en fonction de leur engagement en faveur d'un ou de plusieurs facteurs ESG. Pour les banques et les sociétés de gestion de patrimoine, l'investissement ESG représente une formidable opportunité de stimuler la croissance et de se différencier pour répondre aux besoins ESG de plus en plus complexes de leurs clients.

Selon une étude de Bloomberg, d'ici 2025 les actifs ESG mondiaux devraient dépasser 53 000 milliards USD, soit plus d'un tiers du total des 140 500 milliards USD d'actifs sous gestion projetés. Les initiatives mondiales soutenant cette tendance prennent également de l'ampleur. Ainsi, 16 000 entreprises dans 162 pays adhèrent au Pacte mondial des Nations Unies, la plus importante initiative au monde de développement durable pour entreprises responsables.

Grâce au service Temenos ESG Investing, les banques peuvent élaborer rapidement des produits d'investissement et créer des expériences numériques sophistiquées qui permettent aux investisseurs de choisir des placements réfléchis et de construire leur portefeuille sur la base de leurs valeurs personnelles.

La nouvelle solution inclut une pré-intégration pour les fournisseurs de données tiers, accompagnée de notations faciles à comprendre pour évaluer des centaines de facteurs ESG. Ceux-ci comprennent des facteurs environnementaux tels que l'empreinte carbone et l'utilisation de l'eau, des facteurs sociaux tels que la diversité et l'égalité des sexes, et des facteurs de gouvernance tels que la rémunération des dirigeants.

Marc Vanvilthoven, responsable produits et expert en relations clientèle, ING, a déclaré: «Notre partenariat avec Temenos est déjà très ancien et leur solution de gestion de patrimoine nous permet de fournir à nos clients de banque privée des services discrétionnaires de conseil et de gestion. Chez ING, nous tenons à offrir des services de classe mondiale à nos clients. Temenos ESG Investing peut accélérer la commercialisation de nos produits ESG tout en réduisant les coûts de développement et en s'intégrant à nos fonctionnalités standard.»

Alois Pirker, directeur, pratique de gestion de patrimoine, Aite-Novarica Group, a déclaré: «Jamais la demande des gestionnaires de patrimoine en données ESG fiables, crédibles et transparentes n'a été aussi élevée. Selon Aite-Novarica, les actifs en investissements durables sous gestion vont augmenter de 7% par an jusqu'en 20251par rapport à leur niveau actuel de 35 300 milliards USD. Par conséquent, nous nous attendons à une intensification des efforts de normalisation des données, à une augmentation de la demande de données ESG pertinentes provenant de sources fiables, et au développement de plateformes de reporting dont l'impact sera plus profond. La nouvelle offre de Temenos, ESG Investing-as-a-Service, répond à ces besoins et offre aux gestionnaires de patrimoine un moyen clair de répondre à la demande croissante des clients en matière de données détaillées et de transparence concernant leurs choix d'investissement.»

Alexandre Duret, directeur produits, gestion de patrimoine, Temenos, a déclaré: «Temenos, a pour objectif de promouvoir un système bancaire créateur d'opportunités pour tous. Grâce au nouveau service ESG Investing de Temenos, nous aidons les banques privées et les gestionnaires de patrimoine à se mettre en conformité, et leurs clients à investir avec un objectif précis. Disponible sur notre plateforme ouverte pour les services bancaires composables, ESG Investing offre à nos clients bancaires un moyen rapide de lancer des produits d'investissement ESG innovants soutenus par des processus robustes et conformes, y compris aux nouvelles règles MiFID applicables dans l'UE à partir d'août 2022.»

Temenos a intégré la durabilité dans ses opérations, sa chaîne de valeur et son offre de produits. La Société a mis en place une gouvernance ESG solide qui fixe des objectifs mesurables et produit des rapports fiables. La Société a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies et soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies. En plus d'être intégrée aux indices de durabilité FTSE4Good et S&P, Temenos a également reçu la notation A- du Carbon Disclosure Project (CDP) et a reçu le certificat Platine, ce qui place la Société parmi les 1% les plus performantes évaluées par EcoVadis.

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, visiter le site www.temenos.com.

1 Données issues de: «ESG Data Market Dynamics Within Wealth Management» ? Aite Novarica, décembre 2021.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 09:55 et diffusé par :