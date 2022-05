Avis aux médias - Prix du Barreau de 2022 : En reconnaissance de l'excellence





TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - Des membres des professions juridiques de l'Ontario seront reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle des prix du Barreau, qui aura lieu le 25 mai 2022.

La trésorière Teresa Donnelly présidera la cérémonie en personne à laquelle se joindront les récipiendaires et leurs invités. Une webdiffusion sera offerte aux personnes qui désirent y assister virtuellement au LSO.ca/Remise-de-Prix-2022. La cérémonie commencera à 17 h.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Voici les récipiendaires de 2022 :

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson : Paula Callaghan

Prix Lincoln Alexander : Lawrence Greenspon

Prix Laura Legge : Marian Jacko

Prix J. Shirley Denison : professeur François Larocque

Médaille du Barreau : Beth Beattie, Christopher Bredt, Brian Gover, Lorin MacDonald,

Deepa Mattoo, professeur Albert Oosterhoff et Stuart Wuttke.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

