Planon réalise une croissance à deux chiffres et un chiffre d'affaires record





NIMÈGUE, Pays-Bas, 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Planon, l'éditeur leader mondial de logiciels de smart building durable, a clôturé l'année 2021 en beauté. Malgré une conjoncture mondiale difficile, l'entreprise a enregistré une progression de 19 % de son chiffre d'affaires global et a su rester sur la bonne voie pour faire avancer ses ambitions stratégiques.

« Nous sommes très fiers des progrès réalisés en 2021 », se réjouit Pierre Guelen, PDG et fondateur de Planon. « Nous avons développé notre base de clients avec un nombre record de nouveaux clients internationaux, et sur un marché du travail très compétitif, nous sommes parvenus à accroître notre masse salariale de 14 %. »

A tous les niveaux, Planon a établi une croissance organique solide étendant sa présence sur ses marchés cibles en matière de solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail (IWMS), de gestion de l'immobilier, de gestion des campus, et de solutions pour les prestataires de services.

Grâce à l'acquisition d'une part majoritaire de Reasult BV, Planon a renforcé sa position sur le marché des propriétaires, investisseurs et promoteurs immobiliers aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi qu'en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Par ailleurs, Planon a acquis la totalité d'Axonize, développeur d'une plateforme IoT, répondant ainsi à son ambition de permettre l'existence de bâtiments connectés à grande échelle, et renforçant sa position de leader sur le marché des systèmes de smart building.

L'entreprise a également réussi à développer considérablement son écosystème mondial de partenaires en y ajoutant des intégrateurs système et plus de 40 partenaires technologiques.

La position de leader de Planon a été maintes fois mise à l'honneur par des cabinets indépendants d'étude et d'analyse du marché. En 2021, Planon a été désigné « Leader » dans trois rapports d'IDC MarketScape*. Parmi les atouts majeurs de l'entreprise dont bénéficient ses clients, on note la stratégie de plateforme ouverte et l'écosystème de partenaires, ses fonctionnalités de visualisation numérique, sa présence mondiale ainsi que sa stratégie de croissance.

*IDC MarketScape: Worldwide SaaS CMMS Application 2021 Vendor Assessment (Doc #US47985421, August 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS Facility Management Application 2021 Vendor Assessment (Doc #US47987021, August 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS Education Maintenance and Facility 2021 Application Vendor Assessment (Doc #US48145321, October 2021)

