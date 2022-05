Avantage Saint-Laurent - Près de 11 M$ pour l'Administration portuaire de Québec





QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la mise à niveau et la réfection de différentes infrastructures portuaires, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, accompagnée de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer l'octroi d'une aide financière maximale de 10?744?500 $ à l'Administration portuaire de Québec (APQ).

Cette importante somme servira à la réalisation de plus d'une dizaine de projets qui contribueront à maintenir la qualité et la sécurité des aménagements et des infrastructures du port. Parmi ces projets, mentionnons la réfection de plusieurs quais et la bonification du périmètre de sécurité du secteur ouest de l'anse au Foulon.

Le soutien du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle vision maritime, Avantage Saint-Laurent, dont l'une des orientations est de doter le fleuve d'installations portuaires modernes et compétitives. Avantage Saint-Laurent vise ainsi à faire du Saint-Laurent un corridor économique performant, dans le respect des écosystèmes concernés et dans l'intérêt des communautés maritimes situées le long du fleuve.

Citations

« Le secteur maritime est une voix forte de la relance économique et constitue aussi un élément névralgique des chaînes d'approvisionnement. Grâce aux leviers qu'offre Avantage Saint-Laurent, le Québec peut se positionner comme une plaque tournante de la logistique et du transport des marchandises dans l'une des zones les plus dynamiques en Amérique du Nord. Je suis donc fière de l'annonce d'aujourd'hui, qui contribuera à cette relance ainsi qu'au développement du port de Québec au sein de notre industrie maritime prospère. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le port de Québec s'impose comme un rouage indispensable de l'économie de notre Capitale-Nationale par les activités et les emplois qu'il génère. Votre gouvernement est conscient de son caractère stratégique et de la nécessité d'investir dans ses installations et équipements pour maintenir sa compétitivité. L'aide financière annoncée aujourd'hui est un bel exemple de notre soutien aux acteurs de notre industrie maritime. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cet engagement du gouvernement du Québec rappelle le rôle stratégique du Port de Québec dans le corridor maritime du Saint-Laurent. Cet apport financier nous permettra de poursuivre 14 projets de mise à niveau d'infrastructures importantes, contribuant directement à l'objectif commun du Port de Québec et du gouvernement du Québec, soit de mettre à profit la position géographique stratégique du Saint-Laurent pour en faire un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental. Le Port de Québec salue la vision du Québec en matière maritime que représente Avantage Saint-Laurent. »

Mario Girard, président-directeur général de l'Administration portuaire de Québec

Faits saillants

Le coût total des projets est de 32?650?000 $. L'APQ y contribue à hauteur de quelque 22 M$. Les travaux liés à ces différents projets se dérouleront d'ici 2025.

Dévoilée en juin 2021, Avantage Saint-Laurent veut faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental.

Une enveloppe de près de 927 millions de dollars lui est réservée pour la mise en oeuvre des mesures liées à ses trois orientations :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Afin d'appuyer la relance économique du Québec, une somme de près de 145 M$ est également prévue pour des projets de construction, d'aménagement ou d'amélioration d'infrastructures de transport maritime de personnes ou de marchandises.

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux Transports

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 09:30 et diffusé par :