Convocation de presse - Point de presse virtuel - La Festival de musique de chambre de Montréal lancera, le jeudi 26 mai, la programmation d'exception de sa 27e édition qui aura lieu du 12 au 19 juin prochains





MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Festival de musique de chambre de Montréal et le Maestro Denis Brott invitent les médias à une importante rencontre de presse virtuelle au cours de laquelle on dévoilera le programme des concerts à l'affiche de cette nouvelle édition ainsi que les noms des artistes de renommée mondiale qui s'y produiront.

C'est avec la célèbre Rhapsody in Blue du mythique compositeur new-yorkais Georges Gershwin que s'ouvrira le Festival, le dimanche 12 juin, en compagnie du fameux Barbican Quartet de Londres et du réputé trompette-solo de l'OSM, Paul Merkelo, dans une transcription inédite pour piano, clarinette, trompette, quatuor à cordes et contrebasse. Une seconde partie sera consacrée au jazz qui unira les plus grands artistes internationaux aux meilleurs jazzmen de Montréal.

DATE : Le jeudi 26 mai 2022



HEURE : 10 h 00



POUR PARTICIPER : https://respublica.zoom.us/j/86116893726



RSVP : Une confirmation de participation serait appréciée à l'une des adresses suivantes : [email protected]; [email protected];



NOTE : Photos et vidéo seront disponibles sur demande

