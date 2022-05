Syntax reçoit le prix SAPMD Pinnacle 2022 dans la catégorie « Étoile montante »





MONTRÉAL, 24 mai 2022 /CNW/ - Syntax, un important fournisseur d'applications gérées à nuages multiples et cruciales à la mission a annoncé aujourd'hui qu'il s'est vu décerné un prix SAPMD Pinnacle 2022 dans la catégorie « Étoile montante », en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles en tant que partenaire SAP. SAP remet ces prix chaque année aux meilleurs partenaires qui ont excellé dans le développement et la bonification de leur partenariat avec SAP, tout en aidant leurs clients à progresser. Les gagnants et finalistes dans 22 catégories ont été choisis en fonction des évaluations de SAP, des commentaires des clients et des indicateurs de rendement.

« Nous sommes fiers de notre équipe, non seulement en raison de cette récompense, mais parce qu'elle continue d'offrir un service hors pair à nos clients, a déclaré Christian Primeau, chef de la direction mondiale de Syntax. Ce prix démontre la valeur que représente pour la clientèle la présence de Syntax à l'échelle mondiale, et souligne tous les efforts que nous consentons dans le cadre de notre partenariat avec SAP. »

Syntax apporte aux clients plus de quatre décennies d'expérience avec SAP, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs d'affaires particuliers. À titre de partenaire, elle détient des certifications SAP pour divers types d'activités, incluant celles des applications, de l'infonuagique et son infrastructure, de l'hébergement et du SAP HANAMD. Forte de sa certification SAP S/4HANAMD pour les services de gestion d'applications, l'expertise spécialisée de Syntax en fait une conseillère de confiance pour plusieurs grandes entreprises stratégiques utilisant la technologie SAP.

« Avec les prix SAP Pinnacle, nous rendons hommage aux partenaires les plus performants, qui ont su aider les clients à devenir des champions dans leur domaine, a déclaré Christian Klein, chef de la direction de SAP SE. Les récipiendaires ont été choisis en fonction de leur engagement envers la création de valeur pour le client, la croissance exponentielle et la simplification. Ensemble, nous aidons nos clients à devenir des entreprises plus intelligentes et durables. »

Les prix SAP Pinnacle mettent en vitrine des partenaires de distinction, pour souligner leur dévouement envers le travail d'équipe, leur sens de l'innovation exceptionnelle et leur capacité à aider les clients à atteindre leurs objectifs. Ce prix dans la catégorie « Étoile montante » ne fait que renforcer la valeur de l'expertise internationale de Syntax en matière de gestion d'applications.

Pour en savoir plus sur l'expertise SAP de Syntax, visitez le site Web.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en oeuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com.

SAP et tous les autres produits et services de SAP mentionnés aux présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de SAP SE en Allemangne et dans d'autres pays. Consultez la page https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage de renseignements et avis sur ses marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.

Personne-ressource pour les médias :

Alexis Burnett

Vice-président, Marketing mondial

[email protected]

(317) 432-5020

Walker Sands pour Syntax

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1822930/Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 08:56 et diffusé par :