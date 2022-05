QCT annonce l'utilisation des superpuces Grace CPU de NVIDIA pour des applications de calcul intensif et d'intelligence artificielle





Quanta Cloud Technology (QCT), le fournisseur mondial de solutions destinées aux centres de données, a annoncé aujourd'hui que de nouveaux serveurs allaient prendre en charge les superpuces Gracetm CPU et Gracetm Hoppertm de NVIDIA. QCT intègre la CPU Gracetm de NVIDIA et vise les performances, la bande passante de mémoire, l'efficacité énergétique et la configurabilité maximales et convenant aux centres de données modernes. De cette manière, QCT entend subvenir aux applications d'intelligence artificielle (IA), de calcul intensif (HPC), d'analyses de données, de jumeaux numériques, de jeu à la demande et d'informatique hyperscale les plus exigeantes.

Une CPU révolutionnaire pour les centres de données modernes

La superpuce Grace CPU de NVIDIA est un processeur d'un genre nouveau conçu pour les centres de données modernes, capable d'offrir les meilleures performances, ainsi qu'une bande passante de mémoire et une efficacité énergétique deux fois plus élevées que les principaux processeurs de serveurs actuels. La superpuce Grace CPU de NVIDIA peut être utilisée de manière autonome ou avec les modules de premier plan de NVIDIA, qu'il s'agisse de son processeur graphique (GPU) ou de son unité de traitement de données (DPU) BlueField®. La superpuce Grace Hopper associe la CPU Grace de NVIDIA et la GPU basée sur l'architecture Hopper de la marque. Le module intégré est conçu pour gérer des applications HPC et d'IA à très grande échelle. La superpuce Grace Hopper de NVIDIA permet d'obtenir des performances dix fois supérieures dans une série de configurations, pour des applications faisant intervenir des téraoctets de données. Elle donnera la possibilité aux scientifiques et aux chercheurs d'atteindre des solutions inégalées pour résoudre les problèmes les plus complexes au monde.

« En tant que facilitateur de cloud de premier ordre, QCT s'engage à jouer un rôle critique dans la facilitation des applications HPC et IA des centres de données modernes », a déclaré Mike Yang, président de QCT. « Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de traitement informatique à l'aide des superpuces Grace CPU et Grace Hopper de NVIDIA. Au moment où nous constatons une forte augmentation du nombre d'applications d'IA, QCT travaille en étroite collaboration avec NVIDIA pour garantir que nos clients puissent bénéficier des technologies de mise en réseau, GPU et CPU les plus récentes et les plus avancées. »

QCT ajoutera les nouvelles superpuces Grace CPU et Grace Hopper de NVIDIA à son vaste portefeuille pour serveurs, afin de proposer des capacités informatiques accélérées sans précédent. Conçue pour s'interfacer avec le tout dernier protocole PCIe Gen5, il s'agira de la communication la plus rapide, offrant une connectivité optimale avec les GPU les plus performantes, mais aussi de la mise en réseau la plus rapide, avec un Ethernet d'une vitesse pouvant atteindre 400 gigabits par seconde (Gb/s) ou une connectivité de 400 Gb/s avec la plateforme Quantum-2 InfiniBand de NVIDIA, les cartes d'interface réseau intelligentes (SmartNICs) ConnectX®-7 de NVIDIA et les DPU BlueField-3, permettant l'accélération optimale des charges de travail HPC et IA sécurisées. Ces nouveaux systèmes de serveur de QTC seront lancés l'an prochain et prendront aussi en charge les piles logicielles informatiques de NVIDIA, dont NVIDIA HPC, NVIDIA AI, Omniverse et NVIDIA RTX.

À propos de QCT

QCT est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données qui conjuguent l'efficacité des matériels hyperscale aux logiciels d'infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération doivent faire face en matière de conception et d'exploitation. QCT sert des prestataires de services dans le cloud, des entreprises de télécommunications et des entreprises exploitant des clouds publics, hybrides et privés. La société mère de QCT est Quanta Computer Inc., qui figure au classement Fortune Global 500. www.qct.io

