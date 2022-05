PPG s'engage à se fixer des objectifs scientifiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et dévoile son rapport ESG 2021





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui sa volonté d'adopter des objectifs basés sur des données scientifiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), avec l'aide de l'initiative « Science-Based Target » (SBTi), un organisme qui accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie de décarbonation et la réduction des impacts du changement climatique.

PPG s'est donné pour objectif de réduire l'intensité de ses émissions de GES de 15% d'ici 2025 par rapport à l'année référence de 2017, et a déjà atteint une réduction de 9,7% en 2021. L'entreprise déclare depuis longtemps l'intensité des émissions de ses propres opérations (émissions de Scope 1) ainsi que celle de ses achats d'électricité, vapeur, chauffage et refroidissement (émissions de Scope 2), et prévoit de dévoiler ses nouveaux objectifs pour 2030 au cours des prochains mois. PPG accordera la priorité à l'évaluation des émissions indirectes issues de sources extérieures à l'organisation (émissions que PPG ne possède pas et ne contrôle pas), y compris les matières premières, l'usage des produits vendus et la fin de vie des produits (émissions de Scope 3).

« En ce moment critique au regard du changement climatique, nous avons pris l'engagement d'évaluer les émissions tout au long de notre chaîne de valeur et de continuer à les réduire », a déclaré Diane Kappas, vice-présidente Global Sustainability chez PPG. « À l'échelle de notre organisation, nous travaillons pour définir les mesures supplémentaires que nous pouvons entreprendre pour éviter que la Terre ne se réchauffe de plus de 1,5 degrés Celsius. A la suite de nos travaux de validation avec la SBTi et l'analyse de nos émissions, nous prévoyons d'annoncer de nouveaux objectifs ambitieux pour 2030 qui définiront notre stratégie de décarbonation afin de contribuer à protéger la planète pour les générations actuelles et futures. »

PPG a également publié son rapport ESG (Environnement, Social et Gouvernance) 2021 qui détaille les avancées de ses innovations durables, la gouvernance de l'ESG par le conseil d'administration, les efforts pour atteindre ses objectifs de durabilité fixés pour 2025 et de nouvelles actions pour soutenir les objectifs de durabilité des clients. Le rapport complet est disponible sur sustainability.ppg.com.

« La durabilité est au coeur de notre mission, qui est de protéger et d'embellir le monde », a poursuivi Mme Kappas. « Grâce au travail acharné et au dévouement de nos employés, nous avons pu atteindre et même dépasser plusieurs de nos objectifs à court terme pour 2025, et nous continuons de rechercher d'autres moyens de réduire nos émissions ainsi que notre impact environnemental global. Bien que nous soyons fiers de nos réalisations, nous reconnaissons que le moment est venu d'aller encore plus loin. Nous sommes en train de terminer le processus de validation et sommes impatients de dévoiler nos objectifs basés sur la science. »

Le dernier rapport met en lumière les actions et innovations environnementales de PPG à l'échelle mondiale, parmi lesquelles :

Lancement des revêtements en poudre PPG ERGOLUXEtm, qui offrent des taux d'efficacité de transfert au premier passage allant jusqu'à 85% et permettent de réutiliser l'overspray. PPG ErgoLuxe Eco contient jusqu'à 13% de polyéthylène téréphtalate recyclé (recycled polyethylene terephthalate, rPET). Depuis 2017, PPG a utilisé plus de 6 millions de livres de rPET pour fabriquer ses revêtements.

Eco contient jusqu'à 13% de polyéthylène téréphtalate recyclé (recycled polyethylene terephthalate, rPET). Depuis 2017, PPG a utilisé plus de 6 millions de livres de rPET pour fabriquer ses revêtements. Lancement de la peinture COMEX® TOP de PPG, qui contribue à l'économie circulaire en intégrant des pneus recyclés, ce qui a permis d'éviter la mise en décharge de plus de 270 000 pneus depuis l'introduction du produit en 2021. Le produit, qui est destiné à être appliqué sur les toits, apporte une isolation thermique, entraînant des économies d'énergie et donc une réduction des émissions.

Mise en oeuvre du projet Zero Discharge dans les installations dédiées aux Revêtements architecturaux aux États-Unis et au Canada, permettant à PPG de recycler et de réutiliser plus de 1,7 million de gallons d'eau dans ses processus de fabrication au cours des deux dernières années.

Installation d'une unité de production combinée de chaleur et d'électricité (combined heat and power, CHP) dans l'usine de Caivano, en Italie, créant une amélioration de l'efficacité équivalente à une réduction annuelle d'environ 1 100 tonnes métriques de dioxyde de carbone (CO 2 ).

). Investissement de plus de 8,7 millions de dollars entre 2015 et 2021 dans l'initiative mondiale COLORFUL COMMUNITIES® de PPG.

En 2021, PPG a réduit les déchets de procédé, augmenté l'utilisation d'énergies renouvelables dans ses installations et augmenté les ventes de produits bénéficiant d'un avantage durable. Parmi les points forts :

38% des ventes portent désormais sur des produits bénéficiant d'avantages durables, l'objectif étant d'atteindre 40% d'ici 2025 ;

24% de la consommation d'électricité provient de sources d'énergies renouvelables, l'objectif étant d'atteindre 25% d'ici 2025 ;

40% des installations de fabrication et de recherche et développement n'ont eu aucun déchet de procédé à enfouir, ce qui dépasse l'objectif de 35% fixé pour 2025 ; et

réduction de 37% de l'intensité d'élimination des déchets par rapport à la référence de 2017, ce qui est supérieur à l'objectif de 25% d'ici 2025.

Pour créer des communautés fortes et équitables, PPG s'est efforcé de mobiliser ses employés et de diversifier ses viviers de recrutement et de talents. Les efforts axés sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) comprennent :

De nouveaux engagements en matière de DE&I dévoilés : Atteindre une représentation de 34% à 36% de femmes, hors employées de première ligne, au niveau mondial d'ici 2025. Au 31 décembre 2021, PPG a atteint le chiffre de 30%. Augmenter la représentation des employés noirs, latino-américains et asiatiques pour que celle-ci atteigne 45% à 55%, hors employés de première ligne, dans l'ensemble de notre population d'employés basés aux Etats-Unis (en prenant le 1er janvier 2021 comme référence). À la fin de 2021, PPG a augmenté de 13% le nombre d'employés noirs, de 9% le nombre d'employés latino-américains et de 8% son nombre d'employés asiatiques, hors employés de « première ligne ». Atteindre une participation totale de 50% aux réseaux de ressources des employés (employee resource network, ERN) et au renforcement des capacités DE&I d'ici 2025. À la fin 2021, PPG a atteint 33 % de cet objectif.

Publication du premier Rapport DE&I de PPG.

Développement de huit ERN mondiaux comprenant plus de 7 000 employés membres dans plus de 60 pays.

Investissement de 7,4 millions de dollars jusqu'en 2021 pour faire progresser l'équité raciale aux États-Unis, en finançant des parcours éducatifs pour des personnes issues des communautés noires et des personnes de couleur.

Les informations communiquées par PPG pour 2021 sont conformes aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et à la norme chimique du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). L'entreprise a également renforcé l'établissement de rapports par rapport aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU) et a signalé les risques qualitatifs liés au climat, selon la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Pour en savoir plus sur l'ESG chez PPG et consulter le rapport, rendez-vous sur sustainability.ppg.com.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLDtm (Nous protégeons et embellissons le monde)

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d'affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, du transport et de l'après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

We protect and beautify the world et ErgoLuxe sont des marques commerciales, et Colorful Communities et le logo PPG sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

Comex est une marque déposée de Consorcio Comex, S.A. de C.V.

CATÉGORIE Durabilité

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 08:40 et diffusé par :