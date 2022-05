Avis aux médias - Point des dirigeants du tourisme au Canada et du ministre Boissonnault sur la reprise du secteur





AVIS AUX MÉDIAS/SÉANCE DE PHOTO

TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - Plus important salon touristique international au Canada, Rendez-vous Canada (RVC) est de retour en présentiel du 24 au 27 mai pour la première fois en trois ans. Organisé par Destination Canada en collaboration avec l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC), l'événement surpasse déjà les attentes avec plus de 1?000 participants inscrits pour Toronto et davantage encore pour le volet virtuel. On compte parmi les inscrits pas moins de 300 acheteurs étrangers des marchés cibles de Destination Canada venant rencontrer quelque 750 délégués de 450 organisations touristiques canadiennes. Plus de 48?000 rendez-vous sont déjà prévus au programme pour tisser des liens forts entre les entreprises touristiques canadiennes et les acheteurs, rencontres qui favoriseront la relance de notre industrie dans les années à venir.

Le 26 mai, Destination Canada tiendra une conférence de presse à RVC en compagnie de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances.

Cette conférence de presse permettra de faire le point sur le secteur touristique canadien et sur nos efforts conjoints pour stimuler la croissance économique des entreprises canadiennes, tout en renforçant la résilience pour l'avenir.

Si vous êtes en mesure d'y assister, veuillez confirmer votre présence à [email protected]. Au plaisir de vous voir le jeudi 26 mai à 10 h (HE)!

PARTICIPANTS :

L'honorable Randy Boissonnault , ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q., présidente du conseil d'administration de Destination Canada

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Maureen Riley , Vice-présidente, Affaires internationales de Destination Canada

Beth Potter, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada

LIEU :

Remarque : Les représentants des médias doivent se présenter au comptoir d'inscription de RVC, dans le hall principal, pour récupérer leur laissez-passer.

Palais des congrès du Toronto métropolitain - Édifice Nord

Salle 201FE

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2W6

DATE :

Jeudi 26 mai 2022

De 10 h à 11 h (HE)

Remarque : Possibilité d'entretiens individuels sur demande.

SOURCE Destination Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :