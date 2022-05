Justin Sun, fondateur de TRON, participe à la première édition de NFTBERLIN avec sa collection des Douze têtes du zodiaque numérique





Le 24 mai, NFTBERLIN a publié sur Twitter que Justin Sun, le fondateur de TRON, confirme sa présence au premier événement NFTBERLIN virtuel et sa participation à une table ronde sur les futures tendances de la NFT. Il exposera plusieurs de ses précieuses collections, notamment les Douze têtes du zodiaque numérique qui seront présentées au public pour la première fois.

NFTBERLIN est une conférence et une exposition liées à la communauté et orientées vers le développement innovant de la NFT. Ce salon inaugural se tiendra à Berlin, en Allemagne, du 25 au 27 mai, où des créateurs, des collectionneurs, des artistes et autres amateurs d'art du monde entier se retrouveront pour discuter des tendances et de l'avenir du NFTverse.

Le salon NFTBERLIN se compose de trois sessions : une exposition d'art NFT, un symposium et un Hackathon. Le symposium, dont le thème est le NFT, invitera des artistes, des collectionneurs et des plateformes de renom dans l'espace NFT, en Allemagne et à l'étranger, à interpréter l'histoire, le présent et l'avenir des NFT n participant à des interventions, des dialogues, de tables rondes, etc. L'exposition d'art NFT se tiendra à l'Alte Münze, à Berlin, du 25 au 26 mai et présentera des oeuvres d'artistes renommés et émergents du monde entier, notamment les Douze têtes de zodiaque numérique précédemment achetées par Justin Sun pour 9 832 500 ¥. Cette collection a été créée sur la base des signes traditionnels du zodiaque chinois et frappée en tant que NFT avec la technologie blockchain. Il s'agit de l'unique jeu existant.

Collectionneur d'art et adepte de la NFT de la première heure, Justin Sun a également été invité à ce salon NFTBERLIN. Au cours des deux dernières années, M. Sun a acquis de nombreuses oeuvres d'artistes de renommée mondiale, notamment les Douze têtes du zodiaque numérique, Ocean Front de Beeple et My Mama's Dream de Fewocious, qui seront présentées dans l'exposition d'art NFTBERLIN. Il a également obtenu la Femme Nue Couchée au Collier (Marie-Thérèse) de Picasso, les Trois Autoportraits d'Andy Warhol et Le Nez d'Alberto Giacometti, entre autres chefs-d'oeuvre, pour une valeur totale de plus d'un milliard de yens.

NFTBERLIN est le plus grand salon des NFT hors ligne d'Europe initié par des DAO à ce jour. Ayant pour but de réunir des artistes cryptographiques indépendants exceptionnels pour prouver que « le tout est plus grand que la somme de ses parties » et promouvoir davantage le développement de l'art cryptographique, le salon a attiré de nombreuses institutions et grands noms du secteur.

