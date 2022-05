Generix Group figure dans le Top 100 des fournisseurs d'informatique pour la logistique de la chaîne d'approvisionnement de 2022





MONTRÉAL, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Generix Group, fournisseur mondial de solutions logicielles SaaS collaboratives pour les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement, de l'industrie et de la vente au détail, annonce sa sélection par Inbound Logistics Magazine dans le cadre de la très convoitée liste des 100 meilleurs fournisseurs informatiques logistiques 2022. Les solutions d'affaires de Generix Group facilitent la forte croissance des organisations de fabrication, de vente en gros, de vente au détail, 3PL, 4PL et de commerce électronique en les aidant à passer à un environnement de chaîne d'approvisionnement numérique.



Chaque année, les rédacteurs d'Inbound Logistics (IL) récompensent 100 sociétés informatiques de logistique qui proposent les meilleures solutions à leurs clients et améliorent les processus en utilisant la technologie, en optimisant les coûts et en renforçant la capacité à fournir un bon service à la clientèle. Des questionnaires, des appels téléphoniques, des entretiens personnels et d'autres recherches sont effectués, et les meilleurs fournisseurs sont choisis.

« Chaque mois d'avril depuis 24 ans, les rédacteurs d'Inbound Logistics ont sélectionné 100 entreprises de technologie logistique qui permettent l'excellence de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Generix a été reconnu par Inbound Logistics pour avoir ouvert la voie en 2022 et positionné les entreprises pour les années à venir. Generix Group excelle dans la fourniture de solutions qui favorisent l'excellence de la chaîne logistique et répondent aux besoins des lecteurs d'IL en matière de simplicité, de retour sur investissement et de mise en oeuvre sans heurts. Inbound Logistics est fier d'honorer Generix Group qui continue à offrir à ses lecteurs des solutions qui optimisent la logistique et l'excellence de la chaîne d'approvisionnement », déclare Felicia Stratton, rédactrice en chef du magazine Inbound Logistics.

La croissance rapide du commerce électronique a eu un impact considérable sur les opérations des systèmes de gestion d'entrepôt (WMS). La demande des consommateurs pour des solutions de commerce électronique est restée élevée, et répondre à ces attentes, tout en s'adaptant rapidement à de nouveaux processus et à une clientèle considérablement élargie, a nécessité de nouvelles méthodes innovantes. Les WMS, les systèmes d'exécution de la fabrication (MES) et l'automatisation de l'intégration, sont devenus de plus en plus essentiels pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives. « WMS SOLOCHAIN de Generix Group est un système de gestion d'entrepôt hautement flexible et adaptatif, conçu pour les entreprises qui connaissent une forte croissance et qui ont besoin que leur chaîne d'approvisionnement soit agile et efficace, tout en garantissant l'excellence de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, la conformité et la stabilité opérationnelle », déclare Ludovic Luzza, directeur général de Generix Group North America.

Le système d'exécution de la chaîne d'approvisionnement SOLOCHAIN est un WMS/MES complet offrant des fonctionnalités, une visibilité et une traçabilité élevées, ainsi que des plateformes d'automatisation hautement configurables et une formation interactive du personnel sur le terrain. L'interface visuelle moderne et intuitive permet de prendre des décisions en temps réel et de répondre aux besoins critiques des entreprises. Découvrez comment le WMS SOLOCHAIN de Generix Group s'adapte à la nature changeante des affaires tout en répondant à la demande des clients.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

À propos de Inbound Logistics

Inbound Logistics est le magazine pionnier de l'autonomisation des entreprises axées sur la demande. La mission éducative de IL est de guider les entreprises pour qu'elles gèrent efficacement la logistique, en réduisant et en accélérant les stocks, et en neutralisant les augmentations des coûts de transport, en alignant l'offre sur la demande et en ajustant les fonctions de l'entreprise pour soutenir ce changement de paradigme. Pour plus d'informations sur les pratiques de logistique axée sur la demande, consultez le site ? www.inboundlogistics.com

