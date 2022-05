/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Les avocats et avocates de l'aide juridique déclenchent la grève/





MONTRÉAL, le 23 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sans nouvelles du Conseil du trésor depuis l'obtention de leurs mandats de grève, les syndicats des avocates et avocats affiliés à la CSN tiendront mardi une première demi-journée de grève. Les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seront touchées par ce débrayage.

Après avoir tenu des lignes de piquetage tôt en matinée devant les différents bureaux de l'aide juridique de ces régions, les grévistes convergeront par la suite vers le site de divers tribunaux où ils iront manifester. À Montréal, ils prendront part à une manifestation à 12 h qui se déroulera devant le palais de justice. La présidente du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique de Montréal et Laval-CSN, Me Justine Lambert-Boulianne, sera disponible pour entrevues, tout comme de nombreux avocats et avocates.

QUOI : Grève des avocats et avocates de l'aide juridique



QUAND : mardi 24 mai 2022, de 7 h 30 à 13 h 30



OÙ : - De 7 h 30 à 9 h 30

Piquetage devant l'Aide juridique ?

(Place Dupuis, 800 Maisonneuve Est, Montréal)





- 12 h

Manifestation devant le Palais de justice de Montréal

(1, Notre-Dame Est)





Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

