/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à New Waterford/





NEW WATERFORD, NS, le 20 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures récréatives en présence de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, ministre responsable de la Jeunesse et député provincial de Cape Breton East, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics, et de Darren O'Quinn, conseiller, Municipalité régionale du Cap-Breton.

Date : Mardi 24 mai 2022



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Terrain de gazon artificiel Francis MacKinnon - 8th Street

New Waterford (Nouvelle-Écosse)

En cas de pluie, l'annonce aura lieu dans la salle de la Légion royale canadienne de New Waterford, située à proximité, au 3457, avenue Plummer.

