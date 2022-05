Akur8 annonce être un sponsor Silver du salon InsureTech Connect Asia 2022





Akur8, la solution de tarification assurantielle de nouvelle génération fondée sur une IA transparente, se réjouit d'annoncer être un sponsor Silver du salon InsureTech Connect Asia (ITC) 2022, le plus grand événement de la région réunissant les leaders et acteurs innovants du secteur de l'assurance, qui aura lieu du 7 au 9 juin à Singapour.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l'explicabilité des modèles est en effet l'un des éléments clés de la solution proposée par Akur8, ainsi que d'excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

30 000 experts du secteur et plus de 100 cadres dirigeants se retrouveront au salon ITC Asia pour échanger sur les dernières tendances et innovations du monde de l'assurance et de l'insurtech. Le 8 juin, Akur8 participera à une table ronde avec ses clients et partenaires bien connus, AXA Direct Japan et Munich Re. SATO Kenichi (CTO d'AXA Direct Japan), Thibault IMBERT (Senior Insurance Solutions Manager de Munich Re) et Samuel FALMAGNE (CEO d'Akur8) aborderont l'avenir de la tarification assurantielle et les impacts des nouvelles technologies et de la réglementation sur le secteur de l'assurance.

"En tant qu'insurtech internationale en pleine croissance, nous sommes particulièrement fiers de sponsoriser le plus grand événement insurtech d'Asie. Je suis également extrêmement honoré d'avoir le privilège de discuter de l'avenir de la tarification assurantielle avec des clients et des partenaires aussi remarquables ! Akur8 est ravi de contribuer à des initiatives de réflexion sur des sujets de fond pour la communauté des experts en tarification assurantielle, et je suis impatient d'échanger des idées avec le public d'ITC Asia", a déclaré Samuel Falmagne, PDG d'Akur8.

"La région APAC constitue une priorité pour nous. Nous y avons activement développé notre présence au cours des derniers mois. Sponsoriser le rassemblement le plus complet d'entrepreneurs technologiques, d'investisseurs et d'acteurs du secteur de l'assurance en Asie est une suite logique pour Akur8, témoignant de notre engagement dans la région. Notre équipe est impatiente de rencontrer les équipes de tarification assurantielle et les professionnels de l'innovation sur notre stand", a ajouté Brune de Linares, Chief Customer Officer chez Akur8.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.

Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %.

Akur8 compte déjà plus de 45 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

