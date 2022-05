Le Technology Innovation Institute lance une installation de recherche pionnière à Abou Dhabi pour les industries clés de la région





Le Technology Innovation Institute (TII), centre de recherche mondial et pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche sur les technologies avancées d'Abu Dhabi (ATRC), a annoncé aujourd'hui que son Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC) a lancé une installation de pointe dans le parc industriel de Tawazun (TIP), un centre régional pour les entreprises stratégiques dans le secteur de la sûreté et de la sécurité qui offre une infrastructure commerciale de classe mondiale.

L'installation comprend sept ateliers distincts et cinq laboratoires spécialisés. Chacun s'adresse à un domaine de recherche spécifique des ateliers mécaniques et électroniques, de la zone de test des prototypes, du bobinage, du remplissage des armatures, des tests diélectriques et du laboratoire de prototypage acoustique. Ces laboratoires sont le Laboratoire de puissance d'impulsion, la chambre semi-anéchoïque, la chambre de tempête, le laboratoire acoustique et le laboratoire de développement laser.

L'installation abrite trois laboratoires de recherche mobiles qui peuvent être utilisés conjointement avec les laboratoires primaires ou être déployés sur le terrain pour exercer des tests en extérieur, dont deux laboratoires mobiles électromagnétiques et un laboratoire laser mobile. Les applications sur lesquelles le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée se concentre incluent les tests d'électromagnétique à haute puissance (HPEM) et de compatibilité électromagnétique (EMC). Le DERC entreprend également des recherches innovantes dans le domaine d'électromagnétique à haute puissance et de puissance pulsée, ainsi que des tests de préqualification pour plusieurs industries de la région.

Considérée comme une première dans le GCC, l'installation du DERC effectue des tests de radiofréquence de pointe pour fabriquer et caractériser des dispositifs à semi-conducteurs de haute puissance. L'installation réalise également des expériences acoustiques très sensibles qui nécessitent un degré élevé d'isolation des bruits et des vibrations environnementales, et soutient le développement et la caractérisation d'émetteurs et de capteurs acoustiques inhabituels.

L'environnement contrôlé dans les laboratoires identifie les sources sonores involontaires dans les systèmes électroniques complexes qui pourraient entraîner des fuites latérales. Les outils d'analyse des vibrations optiques développés sur mesure par DERC peuvent examiner le comportement du système mécanique à travers une large gamme de fréquences.

De plus, le centre a également introduit un prototypage révolutionnaire de l'électronique de signaux et de l'acoustique (SEA) pour faciliter le développement local de solutions avancées telles que les dispositifs RF et acoustiques de faible/haute densité. L'installation peut entreprendre des travaux de soudure, des assemblages mécaniques complexes et des tests tout en faisant progresser le prototypage en impression 3D.

Le laboratoire laser mobile du DERC est le premier de son genre dans la région à mener des expériences laser à l'extérieur pour explorer la propagation d'un laser de haute puissance et étudier l'effet sur des cibles à distance dans l'environnement aride du golfe. Émettant un laser continu de plusieurs kW, le laboratoire est équipé d'un télescope installé sur un pan-tilt, focalisant un faisceau sur une distance allant de 200 m à 2 000 m. Relié à un générateur électrique, le laboratoire mobile est conçu pour être utilisé de manière autonome en extérieur sous des températures extrêmes pouvant atteindre 50°C.

S'exprimant sur la nouvelle installation, Dr Ray O. Johnson, PDG de Technology Innovation Institute (TII) et PDG par intérim d'ASPIRE, a déclaré : "Chez TII, nous nous engageons à attirer des talents du monde dans nos centres de recherche. Compte tenu de cette priorité, nous sommes fiers d'être témoins des exploits phénoménaux de DERC grâce à cette installation. Ces hubs innovants attirent un nombre croissant de chercheurs ainsi que les clients désireux de bénéficier des capacités de test dans des secteurs variés".

Pour sa part, Dr Chaouki Kasmi, Chercheur en chef au Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC), a souligné : "Nous sommes ravis d'assister enfin au lancement et aux capacités de pointe de cette nouvelle installation qui nous offrira un avantage distinct tout en accordant aux Émirats Arabes Unis une autonomie indispensable lorsqu'il s'agit d'assurer des tests complets et d'établir une chaîne d'approvisionnement fiable".

Le fait que le centre ait réussi à réunir de multiples capacités centrales sous un même toit offre des opportunités capables à amener les tests d'électromagnétique à haute puissance à de plus hauts niveaux tout en permettant de tester des lasers à haute puissance dans des environnements compacts.

*Source: AETOSWire

