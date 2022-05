WATEA by Michelin utilise les capteurs virtuels de COMPREDICT pour optimiser la gestion des flottes d'utilitaires électriques.

Open-E, un fournisseur international de logiciels de stockage de données, a annoncé la certification de plusieurs des nouveaux SSD Optanetm d'Intel. Les disques susmentionnés étant l'Intel® Optanetm P5800X et l'Optanetm P1600X. Open-E a testé les...

OptraSCAN®, le principal fournisseur de solutions de pathologie numérique de bout en bout, a annoncé que son scanner de pathologie numérique OS-SiA a reçu le brevet américain nº 2020/0334814 A1 de l'Office des brevets et des marques des États-Unis....

Watèa by Michelin, solution de mobilité électrique globale offrant des véhicules électriques, des services digitaux ainsi que l'accès simplifié à une infrastructure de recharge, intègre les capteurs virtuels de COMPREDICT dans son offre de mobilité...

Dans un contexte où une personne sur deux dans le monde se connecte à Internet exclusivement via son smartphone, de nombreux opérateurs mobiles cherchent à digitaliser l'accès à leurs services afin de rester au plus proche des besoins clients....

Maneesh Sharma, précédemment directeur général GitHub pour l'Inde, a rejoint LambdaTest, une plateforme leader spécialisée dans l'orchestration et l'exécution de tests, et occupera le poste de directeur d'exploitation. Il dirigera toutes les...