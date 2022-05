LeddarTech annonce l'inauguration de son centre de développement en fusion de données de capteurs et perception à Tel Aviv, Israël, le 9 juin 2022





QUÉBEC et TEL AVIV, Israel, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d'annoncer l'inauguration officielle de son centre de développement en fusion de données de capteurs et perception à Tel Aviv, Israël, le 9 juin à 15 h 00, heure standard d'Israël.



L'événement sera animé par Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech et Ronny Cohen, Vice-président et directeur général, Fusion de données de capteurs et perception pour systèmes ADAS et AD. En plus d'accueillir des invités et des dignitaires au centre, cet événement constitue également une reconnaissance de nos ingénieurs hautement qualifiés et professionnels ainsi que de leur contribution à notre développement technologique.

L'événement se voudra de type informel avec de la nourriture, des boissons et des cadeaux. Il y aura également une présentation d'un conférencier invité, le Dr. Ami Appelbaum, président de l'Autorité israélienne de l'innovation et scientifique en chef au ministère de l'Économie et de l'Industrie, qui débattra de « Mobilité intelligente ? Potentiel pour Israël, opportunités et risques ». De plus, les invités auront l'occasion de rencontrer l'équipe, de réseauter et de voir des démonstrations de la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm, qui appuie les systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome (niveaux 2 à 5) des véhicules automobiles et industriels. LeddarVision combine l'intelligence artificielle et des technologies de vision numérique ainsi que des réseaux de neurones profonds et l'efficacité computationnelle afin d'optimiser la performance des capteurs et du matériel embarqués essentielle à la planification du parcours, tout en améliorant l'efficacité de la détection et la sécurité de la conduite autonome.

« Je suis très fier d'accueillir cet événement en Israël », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Notre équipe en Israël, soutenue par nos sites de R&D au Québec et en Ontario, a fait un travail extraordinaire en développant une technologie de fusion de données brutes de capteurs et de perception dernier cri ». Avant de poursuivre : « Le centre de développement en fusion de données de capteurs et perception à Tel Aviv marque pour LeddarTech une véritable réussite alors que continuons de nous développer et de collaborer avec certains des meilleurs talents au monde », a conclu M. Boulanger.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d'autonomie 2 (aide à la conduite) jusqu'à 5 (autonomie complète) avec LeddarVisiontm, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d'une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l'orientation numérique du faisceau LeddarSteertm ou le LeddarEnginetm, bâti sur la technologie Leddartm de LeddarTech et qui recourt à des techniques d'acquisition et de traitement de signal brevetées pour générer un signal de retour plus riche et plus net à moindre coût. Le LeddarEngine est une combinaison SoC et logicielle LiDAR évolutive hautement intégrée qui permet aux développeurs de LiDARs et aux fournisseurs automobiles de rang 1-2 de concevoir leurs propres solutions LiDAR. Détentrice de plus de 120 brevets accordés ou en instance, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

