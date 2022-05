ZOTAC PRÉSENTE UN NOUVEL UNIVERS DE POSSIBILITÉS AU COMPUTEX 2022





HONG KONG, 24 mai 2022 /CNW/ - ZOTAC Technology, un fabricant mondial d'innovation, rejoint COMPUTEX 2022 avec des dévoilements exclusifs à notre kiosque virtuel que vous pourrez découvrir. Qu'il s'agisse d'un ordinateur portable Metaverse et d'un mini-poste de travail professionnel, ou du plus petit système complet et des cartes graphiques idéales, notre solide gamme de produits novateurs invite tous les visiteurs à repenser notre façon de créer, de jouer et de travailler dans le nouvel univers numérique.

LES NOUVEAUX ORDINATEURS PORTABLES DE POINTE DE L'INDUSTRIE

La nouvelle génération de ZOTAC VR GO 4.0 offre une liberté de mouvement sans précédent et la connectivité la plus fiable qu'aucun appareil de RV sans fil ne peut fournir. Le nouvel ordinateur sac à dos RV GO 4.0 est désormais équipé de technologies plus avancées, permettant aux développeurs individuels et aux concepteurs 3D de visualiser et de réaliser tout ce qui est créatif en réalité virtuelle (RV), en réalité augmentée (RA) ou en réalité mixte (RM) pour le développement de contenu en RV, le divertissement virtuel et les scénarios plus techniques. Pour tous les autres, l'ajout de matériel plus puissant permet une plus grande fidélité visuelle et des expériences immersives en RV.

LE POSTE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL LE PLUS MINCE

Le tout nouveau et le plus puissant poste de travail ZBOX Mini PC, ZBOX QTG7A4500 , permet aux concepteurs, aux ingénieurs, aux scientifiques des données et aux créateurs de faire plus que jamais dans la plus petite empreinte possible. Il s'agit du premier jumelage d'un ZBOX Mini PC avec une UTG NVIDIA® RTXtm A4500 de qualité professionnelle, alimenté par l'architecture NVIDIA Ampere, avec la puissance du lancer des rayons en temps réel, de la simulation et de l'intelligence artificielle. L'UTG de classe professionnelle, soutenue par un processeur Intel® Coretm i7 multicoeur et multifilière, offre une performance élevée requise pour gérer les charges de travail exigeantes en mémoire et accélérer la performance graphique pour une expérience multitâches fluide et réactive.

LE PLUS PETIT ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET

Découvrez des possibilités infinies avec ZBOX PI336 pico . Préinstallé avec Windows 11, le ZBOX pico, capable de fonctionner en 4K, est doté d'une conception actualisée et peut se glisser confortablement dans votre poche. Grâce à son double affichage simultané à 4 K, à son stockage extensible par le biais de micro SDXC, à ses ports d'expansion de la taille d'un ordinateur de bureau, ainsi qu'à sa mémoire et à son stockage intégrés, le plus petit ordinateur complet au monde est capable d'alimenter des applications infonuagiques, d'effectuer des tâches quotidiennes légères sur place ou à distance et de multiplier les possibilités commerciales.

LES CARTES GRAPHIQUES ULTIMES POUR LES JOUEURS ET LES CRÉATEURS

La plus récente série ZOTAC GAMING GeForce RTXMC 30 se distingue par une performance puissante pour offrir la meilleure expérience sur les jeux populaires et les applications créatives du monde. Basée sur l'architecture NVIDIA Ampere, la gamme de cartes graphiques est dotée d'une mémoire GDDR6X rapide, de coeurs dédiés au lancer de rayons en temps réel de 2e génération, et de coeurs Tensor de 3e génération pour les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle de pointe, notamment NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, et un large support d'accélération graphique dans toute une série d'applications créatives.

