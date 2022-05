Le Coliseo de Puerto Rico et ASM Global récompensent la 10 millionième visiteuse au concert de Tommy Torres





Le Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot et ASM Global, le plus grand producteur mondial d'expériences de divertissement en direct, ont surpris Melanie Biringer-Figueroa en lui apprenant qu'elle était la 10 000 000e visiteuse du « Choli » à avoir fait son entrée dans la salle, samedi, pour assister au concert de Tommy Torres, « El Playlist de Anoche Live ».

« Nous sommes enchantés de pouvoir attribuer une distinction à notre 10 millionième visiteuse, et célébrer avec elle ce moment historique et très spécial », a déclaré Jorge L. Pérez, CVE, directeur régional d'ASM Global. La gagnante a reçu tout un ensemble de cadeaux dans le cadre de cette distinction, avec entre autres surprises un voyage et des vacances à Punta Cana, en République dominicaine, et des paniers-cadeaux avec divers produits.

Le Coliseo de Puerto Rico, réputé pour être l'une des meilleures salles de spectacle au monde, a ouvert ses portes le 4 septembre 2004 et a depuis été le théâtre d'événements spéciaux et de concerts mémorables, accueillant sur sa scène des artistes aussi bien locaux qu'internationaux, et ravissant des millions de visiteurs, amateurs de sport et passionnés de productions théâtrales et d'événements.

En décembre 2021, le Coliseo de Puerto Rico a été classé parmi les sites vendant le plus de billets au monde, bien qu'il ait dû fermer jusqu'en août 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Ron Bension, président et chef de la direction d'ASM Global, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de ce moment. Le Coliseo représente le meilleur de ce qu'ASM offre à ses clients à travers le monde : un contenu époustouflant doublé d'une expérience client optimale et la plus fluide qui soit, où s'illustrent les prouesses technologiques, des créations culinaires innovantes, et une équipe dédiée à l'optimisation du parcours des fans. »

« Nous sommes profondément reconnaissants à tous nos visiteurs pour l'enthousiasme dont ils font preuve et leur solide fréquentation depuis près de 18 ans. Les habitants de Porto Rico et nos invités profitent pleinement des concerts, événements spéciaux, et rencontres sportives. Et après les défis auxquels nous avons tous été confrontés depuis 2020 en raison de la pandémie, notre réouverture il y a onze mois a été un grand succès. Aujourd'hui, nous honorons l'une des fans du Choli, et sommes ravis de célébrer ce moment historique à ses côtés », a confié Mariela Vallines, directrice exécutive de la Puerto Rico Convention District Authority.

À propos d'ASM Global

ASM Global est le premier producteur mondial d'expériences de divertissement. La société est le leader mondial en termes de stratégie et de gestion des salles et des événements, fournissant des solutions adaptées localement et des technologies de pointe afin d'offrir aux propriétaires de salles des résultats optimaux. Le réseau de salles d'élite de la société s'étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 350 salles de spectacle, stades, palais des congrès et parc des expositions figurant parmi les plus prestigieux au monde. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, ou rendez-vous sur asmglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 21:35 et diffusé par :