Fabasoft Approve est désormais une société autonome à responsabilité limitée

Fabasoft Approve, le produit de gestion de documents et données techniques lancé par l'éditeur de logiciels Fabasoft et utilisé avec succès dans l'industrie depuis 2019, est devenu une société indépendante le 27 avril 2022. C'est l'entrepreneur Andreas Dangl qui se chargera de la gestion de la nouvelle entreprise de services de numérisation. Directeur aux actions décisives au sein du groupe Fabasoft, M. Dangl était responsable de la mise au point de la technologie de cloud de Fabasoft, et fut le concepteur et le principal architecte de ses produits logiciels, dont Fabasoft Approve. Il mutualise désormais ses compétences dans l'entreprise basée à Linz (en Autriche), en ayant pour objectif explicite de réimaginer l'univers numérique dans le secteur de l'ingénierie mécanique et industrielle et de le rendre plus simple à parcourir.

« Fabasoft Approve GmbH fournit le cadre idéal afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients industriels de manière encore plus ciblée. Nous sommes à l'aube d'une période d'effervescence pendant laquelle mon équipe et moi-même exploiterons, en collaboration avec nos clients, le potentiel innovant de ce domaine extrêmement dynamique et fascinant de manière encore plus approfondie », déclare Andreas Dangl, directeur général de Fabasoft Approve GmbH.

Fabasoft Approve stimule la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Le système de gestion de documents basé sur le cloud à des fins industrielles fait usage de processus interentreprises pour connecter l'ensemble des intervenants au projet au sein d'un seul et même environnement, et cartographie numériquement l'intégralité du cycle de vie informationnel des produits industriels. Ce système permet de soutenir au mieux l'objectif du secteur, c'est-à-dire atteindre la meilleure qualité possible dans tous les domaines. Grâce à une approche « low-code/no-code », le produit standard peut être personnalisé en très peu de temps pour répondre à des exigences spécifiques et offrir une flexibilité maximale. De nombreuses interfaces facilitent l'intégration dans les systèmes IT existants (comme SAP).

Le logiciel est utilisé par des clients de renommée internationale comme KSB, Siemens Energy, Primetals, Schwarzmüller et Georg Fischer. L'équipe de Fabasoft Approve organisera des démonstrations en direct au salon Hannover Messe 2022 (hall 4, stand E54) pour les visiteurs intéressés par le produit.

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH est le fournisseur du système éponyme de gestion de documents basé sur le cloud destiné au secteur industriel. Spécialisée dans les solutions de traitement de qualité assistée par ordinateur (computer-aided quality ou CAQ), de documentation technique et de gestion de transmission, la société européenne de numérisation soutient les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace presse de Fabasoft Approve ou sur www.fabasoft.com/approve. Suivez-nous aussi sur LinkedIn et Twitter @Fabasoft.

