HAI ROBOTICS présentera son plus grand robot pour la première fois en Europe à l'occasion du LogiMAT 2022





HAI ROBOTICS, précurseur des systèmes robotiques de manutention autonome de caisses (ACR) destinés à la logistique d'entrepôt, présentera ses technologies d'automatisation de pointe lors du salon LogiMAT 2022, le plus grand événement annuel d'intralogistique en Europe, organisé du 31 mai au 2 juin à Stuttgart, en Allemagne.

La société présentera la manière dont les systèmes ACR, une solution de livraison de marchandises aux particuliers particulièrement flexible qui renforce l'efficacité des opérations et la densité de stockage, pourraient répondre aux besoins actuels des entrepôts et des centres de distribution en Europe.

La démonstration en direct au stand D71, Hall 3, sera assurée par HAIPICK A42T, le plus grand robot des systèmes ACR de HAI ROBOTICS, pouvant atteindre une hauteur de prélèvement maximale de 10 mètres. Grâce à son élévateur télescopique, le robot peut également descendre jusqu'à 28 centimètres pour collecter des sacs et des cartons stockés au niveau inférieur du rayon. Il peut transporter en une fois jusqu'à 8 charges pour alimenter HAIPORT, le poste de travail de livraison de marchandises. Le robot a obtenu le prix du "Best in Intralogistics" à l'occasion de l'IFOY 2021.

HAIPORT, qui sera également présenté au salon LogiMAT, permet lui aussi d'améliorer l'efficacité et le rendement d'entreposage. Capable de charger quatre à huit caisses en seulement trois secondes à partir d'un robot et de décharger simultanément autant de caisses en cinq secondes, un seul poste de travail suffit pour traiter jusqu'à 900 caisses par heure, soit une vitesse d'exécution des commandes 16 fois supérieure à celle atteinte par le transport d'un robot vers un convoyeur à bande.

Des systèmes ACR "beaucoup plus attractifs"

HAI ROBOTICS voit dans les systèmes ACR une solution adaptée aux utilisateurs européens, tout particulièrement à l'ère du commerce électronique où de plus en plus de consommateurs aspirent à des livraisons plus rapides et à une expérience d'achat omnicanal.

M. Kai Ramadhin, directeur des ventes et du marketing de la société en Europe, a déclaré : "La solution HAI ROBOTICS apporte davantage de flexibilité en termes de capacité d'extension, de rapidité de déploiement, etc. Notre solution est donc beaucoup plus intéressante."

M. Ramadhin a par ailleurs souligné la volonté de l'entreprise à développer un réseau local d'intégrateurs de systèmes, de partenaires d'installation et de services, afin que tout utilisateur de systèmes ACR puisse bénéficier d'un service rapide et de qualité, partout en Europe.

Depuis la mise en place de son siège régional aux Pays-Bas fin 2021, HAI ROBOTICS a développé un solide réseau de proximité en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Benelux et au Royaume-Uni.

Les systèmes ACR ont été présentés par son partenaire mondial Savoye à l'occasion de Log!Ville en Belgique, dans le cadre d'une initiative destinée à présenter la technologie d'entreposage à haute densité aux acteurs de la chaîne logistique européenne. La société s'est également associée à Invar System, au Royaume-Uni, et à Voyatzoglou Systems, en Grèce, afin de proposer un service sur mesure accessible aux opérateurs régionaux.

Dans un marché de plus en plus dynamique et volatile, la société met en évidence les avantages suivants que les systèmes peuvent apporter aux utilisateurs :

1. Réduire les problèmes de main-d'oeuvre

En automatisant les tâches, les entrepôts peuvent répondre aux exigences du monde moderne et améliorer la productivité des employés tout en palliant aux postes vacants, lorsque le recrutement et la fidélisation s'avèrent difficiles.

Les robots déchargent également les travailleurs des tâches répétitives et à forte intensité de main-d'oeuvre au sein de l'entrepôt. Par exemple, les systèmes ACR permettent à un travailleur d'effectuer entre 40 000 et 60 000 pas de moins par jour, selon les statistiques de l'entreprise.

2. Utilisation de l'espace de stockage pour réduire l'investissement foncier

La hauteur des plafonds des entrepôts augmentant sans cesse, les systèmes ACR, dont la hauteur de prélèvement maximale atteint 10 mètres, facilitent l'utilisation de l'espace de stockage supérieur. L'utilisateur peut ainsi éviter d'investir dans une extension de l'entrepôt, en particulier dans les pays où le coût du terrain est élevé.

3. Une mise en oeuvre rapide et flexible, plus abordable

Les entreprises doivent faire face à un marché qui évolue rapidement et qui est plus imprévisible que jamais. Les attentes croissantes des clients pour des livraisons plus rapides et une expérience d'achat omnicanal amènent les entreprises à repenser leurs modèles opérationnels de chaîne d'approvisionnement. Les systèmes ACR offrent une très grande flexibilité, permettant de déployer un projet en quelques mois, et leur dimensionnement peut être facilement adapté en fonction du volume d'activité. Un propriétaire d'entrepôt peut donc choisir de faire évoluer son activité en ajoutant ou en retirant des robots sans affecter les opérations en cours puisque les systèmes ACR ne nécessitent aucune modification structurelle des installations existantes.

Les systèmes sont donc plus abordables, notamment pour les petites entreprises.

En Europe, de nombreuses PME sont conscientes de la nécessité de l'automatisation, mais ne disposent pas de budgets importants pour la mise en oeuvre de grands projets. Les systèmes ACR s'avèrent tout à fait adaptés dans ce cas également.

Les systèmes ACR permettent à toute entreprise de se lancer dans l'automatisation à petite échelle, et d'évoluer au fur et à mesure que l'activité se développe. De nombreux clients se sont lancés dans des solutions personnalisées avec quelques robots, et en ont ajouté d'autres au fur et à mesure que leur demande augmentait.

4. Une solution idéale à l'ère du commerce électronique

À l'ère du commerce électronique, les entreprises du monde entier sont confrontées à une multitude de commandes en ligne, très souvent fragmentées et en grand nombre. Outre la nécessité de réduire les délais de livraison afin d'améliorer la satisfaction des clients, elles doivent considérablement augmenter la vitesse d'exécution des commandes au niveau des entrepôts et des centres de distribution.

L'épicerie en ligne est le canal offrant le plus grand potentiel de croissance. Selon McKinsey, l'épicerie en ligne a connu une croissance de plus de 50 % en 2020, par rapport à 2019, sur les principaux marchés européens, générant un besoin d'autant plus important en termes de solutions efficaces d'exécution des commandes. Les prélèvements unitaires plus petits, les commandes mixtes et une vitesse de livraison très élevée font de l'épicerie électronique une activité gourmande en main-d'oeuvre et donc idéale pour l'automatisation.

Les systèmes ACR permettent d'améliorer l'efficacité de l'exécution des commandes pour le traitement de vastes portefeuilles d'UGS ainsi que de petites commandes avec une forte proportion de prélèvements unitaires dans les entrepôts d'épicerie électronique.

En Europe, plusieurs centres de micro-expédition ont mis en place des systèmes ACR pour gérer les commandes de livraison à domicile ainsi que les commandes "click-and-collect" avec livraison sans contact au comptoir du magasin.

À PROPOS DE HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pionnier des systèmes robotiques de manutention autonome de caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficientes, intelligentes, polyvalentes et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'IA. L'entreprise a pour but de créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique. Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au niveau mondial.

Créé en 2016 à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS dispose de bureaux aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, à Hong Kong et Taïwan, au service de clients présents dans plus de 30 pays et régions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 21:15 et diffusé par :