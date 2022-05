Kinesso nomme quatre nouveaux PDG régionaux





Kinesso, société de renseignements connectés d'IPG, a annoncé aujourd'hui la désignation de quatre nouveaux PDG régionaux. Les cadres occupant auparavant des postes de direction chez Matterkind sont promus en tant que PDG régionaux de Kinesso, et conserveront également leurs responsabilités de direction : Matt Ware, en Asie-Pacifique, Andy Butters, dans la région EMOA, Jorge Chavez, en Amérique latine, et Sean Muzzy, en Amérique du Nord. Ils seront chacun responsable de s'assurer que les clients bénéficient d'une expérience d'engagement unique et simplifiée avec Kinesso et Matterkind, deux entreprises qui travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'un réseau d'activation de données, de technologies et de médias pour IPG.

Le poste de PDG régional a été créé pour rationaliser le support du plus grand partenaire IPG de Kinesso, Mediabrands, ainsi que pour capitaliser sur les opportunités de croissance à l'heure où Kinesso continue de faire évoluer ses activités, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du réseau IPG. En nommant des dirigeants d'ores et déjà présents dans la région, Kinesso s'appuie sur la force de l'équipe de direction mondiale existante de Matterkind, qui sont tous bien placés pour diriger la conception et la délivrance de solutions intégrées à travers l'étendue des offres de Kinesso et Matterkind.

« Le fait de nommer des PDG régionaux sur place soutient une forme d'intégration horizontale qui encouragera des innovations supplémentaires chez Kinesso », a déclaré Arun Kumar, directeur des données et technologies chez IPG, et PDG mondial de Kinesso. « Les innovations naissent partout dans le monde. Matt, Andy, Jorge, et Sean nous offriront une vision unifiée et globale des défis que nous devons résoudre pour nos clients ? notamment de meilleurs liens entre leurs technologies marketing et leurs technologies publicitaires ? et constitueront certainement des catalyseurs de croissance pour Kinesso et nos clients. »

« Je suis ravie pour Matt, Andy, Jorge et Sean », a déclaré Erica Schmidt, PDG mondial de Matterkind. « Ils possèdent d'ores et déjà un palmarès de succès dans le cadre de la direction des activités de Matterkind au sein de ces régions, et je suis persuadée qu'ils continueront d'offrir l'excellence dans leurs nouvelles fonctions. »

Les PDG régionaux agiront en tant que points de contact uniques pour les services et solutions de Kinesso et Matterkind. Les clients bénéficieront des ensembles de solutions de bout en bout et des innovations supplémentaires que développent Kinesso et Matterkind, à l'heure où les deux entreprises travaillent davantage de manière transversale et internationale.

Les biographies des nouveaux PDG régionaux de Kinesso sont disponibles ici.

À propos de Kinesso

Kinesso est une société de renseignements connectés qui crée des applications et des solutions logicielles, en collaboration avec diverses agences et partenaires, pour offrir des expériences client à la fois cohérentes et pertinentes sur tous les canaux. Les solutions et services technologiques de Kinesso couvrent l'audience, la planification et l'activation, fournissant des informations qui stimulent la croissance des grandes marques mondiales. Kinesso fait partie de l'Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Pour en savoir plus, rendez-vous sur kinesso.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 20:50 et diffusé par :