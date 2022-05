Une nouvelle étude révèle que le Masimo PVi® peut être utile pour aider les médecins urgentistes à déterminer la gravité des crises d'asthme chez les patients pédiatriques





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude rétrospective publiée dans l'American Journal of Emergency Medicine dans laquelle le Dr Gülsah Demir et ses collègues de l'hôpital de recherche et de formation Tepecik à Izmir, en Turquie, ont étudié la capacité potentielle du Masimo PVi® à guider les décisions de triage des salles d'urgence, pour les patients pédiatriques présentant des signes de maladie respiratoire obstructive, comme une crise d'asthme. Le PVi, ou indice de variabilité pléthysmographique, est une mesure non invasive des changements dans l'indice de perfusion, qui se produisent au cours d'un ou plusieurs cycles respiratoires. Les chercheurs ont conclu que « la mesure automatique du PVi pouvait être utilisée comme un outil non invasif, rapide et objectif dans le triage du service des urgences, effectué sur les patients admis au service des urgences pédiatriques, présentant des signes de crise d'asthme ou de maladie respiratoire réactive ».1

La crise d'asthme aiguë est une cause fréquente d'admission aux services d'urgence, chez les enfants, et le triage selon le niveau de gravité est particulièrement important pour déterminer le traitement clinique approprié.2,3 Notant que le PVi s'avérait être une méthode précise pour mesurer le degré de pulsus paradoxus,4,5 une réduction de la pression artérielle systolique associée à une maladie obstructive des voies respiratoires, les auteurs ont cherché à évaluer dans quelle mesure le PVi pouvait être utile aux cliniciens de l'urgence nécessitant prendre des décisions de triage, rapides dans de tels cas. Ils ont recruté 133 patients âgés de 2 à 18 ans (âge médian de 5 ans) qui sont arrivés aux urgences entre mai 2020 et juillet 2021 avec un diagnostic de crise d'asthme ou de maladie respiratoire réactive. Au cours de l'examen initial et après le traitement, les taux de PVi des patients ont été mesurés à l'aide des CO-oxymètres de pouls, Masimo® Radical-7®. La gravité de la crise d'asthme ou de la maladie respiratoire a été évaluée à l'aide du score de l'indice pulmonaire (Pulmonary Index Score, PIS). Les décisions de traitement, y compris l'hospitalisation ou le bon de sortie du patient, ont été prises par des cliniciens qui ne connaissaient pas les valeurs du PVi.

Les chercheurs ont constaté que les valeurs de PVi, avant et après traitement, étaient significativement plus élevées chez les patients atteints d'une maladie « sévère », par rapport à une maladie « légère » ou « modérée » (p < 0,001) : Les patients « sévères » avaient des valeurs médianes de PVi à hauteur de 47 % (42 à 51) avant traitement, et de 38 % (32 à 44) après traitement ; les patients « modérés », de 31,5 % (26 à 39 ans) avant, et de 25 % (20 à 29 ans) après ; et les patients « légers », de 24 % (19 à 27 ans) avant, et de 19,5 % (17 à 22 ans) après. Les valeurs de PVi étaient également considérablement plus élevées chez les patients hospitalisés, par rapport à ceux ayant quitté les urgences (p < 0,001) : Les patients hospitalisés avaient des valeurs médianes de PVi à hauteur de 46,5 % (39 à 49) avant traitement, et de 38 % (29 à 44) après le traitement ; les patients ayant été libérés, de 26 % (22 à 34 ans) avant, et de 21 % (18 à 26 ans) après. Pour tous les niveaux de gravité, les valeurs de PVi post-traitement étaient significativement inférieures aux valeurs enregistrées avant traitement (p < 0,001). Les chercheurs ont calculé un seuil de PVi avant traitement, à hauteur de 37,5 % pour prédire si un patient avait une maladie « sévère » (68,75 % de puissance prédictive positive, avec une sensibilité de 100 % et une spécificité de 85 %, p < 0,001) et nécessitait une hospitalisation (72,34 % de puissance prédictive positive, avec une sensibilité de 91,89 %, et une spécificité de 71,74 %, p < 0,001).

Les auteurs ont conclu : « La gravité des crises que présentent de nombreux patients susceptibles d'être admis au service des urgences pédiatriques suite à une crise attribuable aux maladies obstructives des voies respiratoires peut être définie avec précision avec certains outils d'évaluation clinique. Bien que le PIS soit un outil très important pour évaluer la gravité de la crise, il inclut certains paramètres subjectifs. La mesure automatique du PVi peut être utile dans les conditions intensives des services d'urgence, en particulier au niveau du triage, non seulement en termes de prédiction de la réponse des patients au traitement, et des résultats de suivi, et ce, grâce à la détermination rapide de la gravité des crises, mais également en termes de réduction de la variation entre les décisions cliniques subjectives d'un médecin à l'autre. Le tout, parce qu'il fournit des données objectives ».

Aux États-Unis, le PVi est reconnu comme un indicateur dynamique non invasif de la réactivité aux fluides dans certaines populations de patients adultes ventilés mécaniquement.

