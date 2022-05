Maxion Wheels et Challenge4 établissent un nouveau record mondial Guinness de la conduite en haute altitude dans un véhicule tout électrique





Maxion Wheels, le plus grand fabricant de roues au monde, le pilote de longue distance Rainer Zietlow et son équipe Challenge4, ont réussi à établir un nouveau record mondial Guinness, en conduisant jusqu'à l'altitude la plus élevée jamais atteinte, dans un véhicule tout électrique, la VW ID.4 GTX. Équipée des roues en acier robustes, légères et durables de Maxion, l'équipe a roulé jusqu'au sommet du volcan bolivien Uturuncu, à 5 816 mètres au-dessus du niveau de la mer, battant d'environ 45 mètres d'altitude le précédent record établi en 2020.

Guinness World Records a remis aujourd'hui à Challenge4 le certificat officiel, lors d'une conférence de presse dans l'ambassade d'Allemagne à La Paz, en Bolivie. « Ce record du monde souligne les capacités de performance des véhicules électriques comme la VW ID.4 GTX », a déclaré Rainer Zietlow, directeur de l'équipe Challenge4. « Sur le terrain difficile que nous avons rencontré pour atteindre le sommet du volcan Uturuncu, il était essentiel que nous ayons des roues robustes pour avancer en toute sécurité. Les roues en acier légères de 18 pouces de Maxion Wheels ont permis au véhicule de rester sur la piste, garantissant au véhicule électrique une autonomie et des performances maximales. » Ce record du monde permet également à Rainer Zietlow de soutenir le SOS Children's Village local de La Paz.

Dès le départ, Maxion Wheels a activement soutenu ce défi de haute altitude, démontrant son engagement envers la durabilité et la réduction des émissions de CO2. En tant que principal fournisseur de roues pour des programmes de véhicules électriques et des nouvelles flottes de mobilité du monde entier, la société propose de nombreuses options de roues durables fabriquées avec des matériaux plus écologiques, une quantité moindre d'énergie et des conceptions et processus plus efficaces, soutenant la transition de l'industrie automobile vers la neutralité carbone.

« Félicitations à Rainer et à l'équipe Challenge4 pour ce nouveau record mondial Guinness ; Maxion Wheels est fière d'avoir fait partie de cette épopée », a déclaré Mark Gerardts, vice-président des ventes et du marketing mondiaux chez Maxion Wheels. « Les voitures électriques comme la VW ID.4 GTX rendent possible un tournant générationnel dans la conception et la durabilité des véhicules, stimulant la demande pour des options de roues plus écologiques. Nous sommes convaincus que les roues en acier à faible teneur en carbone, qui représentent l'option de roue la plus rentable et la plus respectueuse de l'environnement qui soit, peuvent jouer un rôle important dans la transition vers une mobilité neutre en carbone. »

Pour de nombreuses options de mobilité, les roues en acier de Maxion sont la solution privilégiée. Ces roues en acier, dont le poids est comparable à celui des roues en aluminium, répondent aux besoins des constructeurs automobiles en matière de composants plus légers. Et en produisant six fois moins de CO2 que les roues en aluminium conventionnelles, les roues en acier offrent des avantages de durabilité supplémentaires significatifs.

Pour en apprendre davantage sur le record mondial Guinness de conduite en haute altitude, rendez-vous sur vwid4-highaltitude.com.

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d'Iochpe-Maxion S.A., est le plus grand fournisseur mondial de roues en acier et en aluminium. Grâce à notre expertise des faibles émissions de carbone et à nos conceptions écoénergétiques, nous permettons une réduction dans le monde réel de l'empreinte carbone des voitures, bus, camions et mobil-homes. Maxion est fière de ses équipes mondiales diversifiées et de sa culture inclusive qui rendent possibles chacune de nos avancées.

Maxion Wheels travaille avec des fabricants mondiaux de véhicules sur roues pour les secteurs de la mobilité personnelle, du transport, de l'agriculture, de la défense et des applications hors route. Nos plus de 10 000 employés opèrent à partir de 30 sites répartis dans 14 pays sur cinq continents, notamment dans des centres techniques de pointe en Amérique, en Europe et en Asie. Ensemble, nous produisons plus de 50 millions de roues par an, ce qui fait de nous le plus grand producteur et fournisseur de roues au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Maxion Wheels à l'adresse www.maxionwheels.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 19:25 et diffusé par :