Inmarsat et Honeywell lancent le service de connectivité à bord en bande L le plus rapide au monde pour l'aviation d'affaires





Inmarsat et Honeywell établissent un nouveau point de référence dans le domaine des communications par satellite avec le lancement de SwiftJet, son tout dernier service de connectivité à bord destiné à l'industrie de l'aviation d'affaires. Ce service, qui fera l'objet d'un lancement commercial au premier semestre 2023, offrira les vitesses de connexion les plus rapides en bande L.

L'un des premiers nouveaux services à être lancés dans le cadre du réseau satellitaire ELERA d'Inmarsat, SwiftJet offrira une couverture globale homogène des trajectoires de vol avec des vitesses de connexion maximales de 2,6Mbps - jusqu'à six fois plus vite que la solution de connectivité existante en bande L d'Inmarsat utilisée dans l'aviation d'affaires. Ceci permettra aux passagers de créer un "bureau en vol" sécurisé avec des capacités renforcées pour appels vidéo, navigation Web, emails, envoi de SMS, synchronisation cloud et outils de collaboration tels Microsoft Teams. Les réseaux sociaux et applications vidéo tels TikTok et YouTube, qui posaient jusqu'alors problème en bande L, seront également activés.

Dernier ajout au portefeuille de services de connectivité à bord d'Inmarsat, SwiftJet sera disponible avec Jet ConneX (JX) et SwiftBroadband (SBB), déjà activées sur des milliers d'appareils à travers le globe. Alimentée par une constellation mondiale de satellites en bande Ka, JX est la solution premium haut débit la plus populaire et la plus largement adoptée, aujourd'hui disponible. SBB propose en outre des vitesses de connexion de 432Kbps en bande L, grâce à des antennes plus petites, adaptées comme système secondaire de JX, ou connexion primaire dans le cas d'un appareil plus ancien ou de taille inférieure.

SwiftJet utilise le matériel sophistiqué du partenaire d'Inmarsat, Honeywell, pouvant être installé sur une vaste gamme d'appareils et supportant également les services permettant d'assurer la sécurité des appareils et du cockpit. Les clients existants du service SBB d'Inmarsat tireront parti d'une procédure naturelle de mise à niveau sans besoin de remplacer un équipement de l'appareil monté à l'extérieur, tandis que les nouveaux clients découvriront sa facilité d'installation, semblable à celle de tout terminal en bande L d'Inmarsat. Ce service créé également de nouvelles opportunités dans le marché des petits avions à réaction, qui ont jusqu'à présent dû se contenter d'une connectivité vocale ou textuelle basique ne répondant pas aux besoins des voyageurs d'aujourd'hui. Il est disponible en précommande auprès de Honeywell, avec des mesures d'incitation supplémentaires dans le cadre d'une campagne d'adoption pionnière.

Inmarsat lance ce service innovant à un moment crucial pour l'industrie de l'aviation d'affaires. Suite à une période de turbulences ces deux dernières années en raison de la pandémie mondiale, un récent sondage réalisé par Inmarsat et Corporate Jet Investor (CJI) a révélé que près de 80% des personnes interrogées dans le monde estiment que la fréquence des vols de l'aviation d'affaires va augmenter au cours de l'année prochaine. En outre, un nombre impressionnant d'entre elles (90%) sentent que les activités en ligne - divisées entre affaires et loisirs - monopoliseront, pour l'ensemble des dirigeants, le temps passé à bord.

Kai Tang, responsable de l'aviation d'affaires chez Inmarsat: "Inmarsat est fière de fournir des services répondant aux exigences uniques en pleine évolution de ses clients. En qualité de chef de file du marché de la connectivité de l'aviation d'affaires, Inmarsat a développé SwiftJet en réponse aux retours de ses clients et partenaires qui réclamaient une offre plus avancée en bande L. Ils nous ont en fait demandé d'accroître nos capacités en bande L sans perdre ses caractéristiques spécifiques de résilience, fiabilité et disponibilité".

"Je suis fier d'affirmer que SwiftJet offre toutes ces caractéristiques, avec de nouvelles caractéristiques passionnantes en cabine, permettant aux utilisateurs de connecter davantage d'appareils et de tirer parti de vitesses de connexion supérieures, partout et à tout instant. Ce lancement se produit à un moment où les voyages d'affaires en avion non seulement font leur retour à des niveaux prépandémiques, mais font l'objet d'une demande sans précédent en termes de connectivité à bord."

Adam Sheppard, Honeywell Aerospace's Director of Aircraft Connectivity: "SwiftJet représente la dernière avancée décisive en matière de connectivité à bord. Elle combine les capacités des satellites commerciaux d'Inmarsat et l'expertise d'avion connecté de Honeywell pour fournir des communications par satellite haut débit modulables aux passagers voyageant par 40 000 pieds d'altitude. Nous avons créé, avec Inmarsat, une procédure simple de mise à jour destinée aux clients de SwiftBroadband, leur facilitant l'accès à des vitesses de connexion jusqu'alors inégalées en bande L, sans devoir changer le câblage ni l'antenne".

Le réseau satellitaire mondial ELERA d'Inmarsat offre la connexion la plus fiable et la plus flexible au monde, avec redondance complète et résilience unique en toutes conditions. Les capacités d'ELERA sont encore renforcées avec l'ajout de deux satellites Inmarsat-6, les plus importants et plus sophistiqués satellites de communications commerciales jamais construits, qui devraient tous deux entrer en service l'an prochain. Ils appuieront SwiftJet dans les années 2030, renforçant la valeur à long terme du service. La capacité en bande L de chaque satellite I-6 sera sensiblement supérieure à celle de l'engin spatial de 4e génération d'Inmarsat, avec 50% de capacité additionnelle par faisceau, en plus de la flexibilité illimitée du routage du faisceau.

La série de satellites I-6 jouera également un rôle crucial dans la croissance continue du réseau maillé dynamique unique d'Inmarsat, ORCHESTRA, qui regroupera les satellites géosynchrones (GEO) existants, les satellites en orbite basse (LEO) et la 5G terrestre pour former une solution intégrée très performante sans équivalent dans l'offre, existante ou prévue, de ses concurrents.

FIN

A PROPOS D'INMARSAT

Inmarsat est le premier prestataire de services internationaux de communications mobiles par satellite. Il détient et exploite le portefeuille international de réseaux satellites de télécommunication mobile le plus varié au monde et possède un portefeuille de spectre global, multicouches, couvrant les bande L, Ka et S qui lui permet de proposer des solutions d'une portée et d'une diversité inégalées. Établi de longue date, le réseau mondial de distribution d'Inmarsat englobe non seulement les principaux partenaires du monde, mais également ses propres solides capacités de distribution directe qui lui permettent d'offrir un service de bout en bout à ses clients.

La société est réputée pour exploiter les réseaux de télécommunications satellites mobiles internationaux les plus fiables au monde, à l'appui des entreprises et des applications opérationnelles et de sûreté critiques depuis plus de 40 ans. Elle est également une importante force motrice de l'innovation technologique dans le domaine des communications satellites mobiles et conforte son leadership au travers de la réalisation d'investissements conséquents et de son puissant réseau de partenaires dans les domaines de la technologie et de la fabrication.

Inmarsat opère sur de nombreux secteurs et possède les ressources financières nécessaires pour financer sa stratégie commerciale. La société occupe une position de premier plan sur les marchés des communications par satellite pour le secteur maritime, les gouvernements, l'aviation et l'entreprise. Authentique partenaire de confiance, Inmarsat offre infailliblement à ses clients réactivité et qualité hors pair.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

A PROPOS DE HONEYWELL

Les produits et services de Honeywell Aerospace figurent sur pratiquement chaque avion commercial, de défense et de l'espace. Au sein de l'unité commerciale Aerospace sont construits des moteurs d'avion, des cockpits et des éléments électroniques de cabine, des systèmes de connectivité sans fil, des composants mécaniques et autres. Ses équipements et solutions logicielles créent des avions moins gourmands en carburant, des vols plus directs et le respects des horaires de vol, ainsi qu'un ciel et des aéroports plus sûrs. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.honeywell.com ou suivez-nous sur @Honeywell_Aero

Honeywell (www.honeywell.com) est une entreprise technologique figurant au classement Fortune 100, qui fournit des solutions spécifiques à certains secteurs, notamment des produits et services aérospatiaux, des technologies de contrôle pour les bâtiments et l'industrie et des matériaux de performance à l'échelle mondiale. Nos technologies permettent aux avions, aux bâtiments, aux usines de fabrication, aux chaînes d'approvisionnement et aux travailleurs d'être mieux connectés afin de rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour plus d'actualités et d'informations relatives à Honeywell, veuillez visiter www.honeywell.com/newsroom

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 18:35 et diffusé par :