PUMA: le foot à la rencontre du sport mécanique à Madrid - Jan Oblak et Carlos Sainz parlent de leur passion mutuelle pour leur sport





L'ambassadeur PUMA et gardien de but de l'Atletico Madrid Jan Oblak, et le pilote de la Scuderia Ferrari Carlos Sainz, se mettent au défi en entrant chacun dans l'univers de l'autre. Lors d'un entretien avec la société de sport PUMA, les deux athlètes font part de leur passion pour le football et la course automobile, avant de s'affronter à l'occasion d'une course de karting à Madrid.

Sponsorisé par Puma, le pilote de la Scuderia Ferrari Carlos Sainz parle au côté de l'ambassadeur PUMA Jan Oblak de leur passion pour le foot et le sport auto. "J'adore le foot. J'y joue pratiquement toutes les semaines avec mon équipe à Maranello", déclare Carlos. Le gardien de l'équipe nationale de Slovénie Jan Oblak a toujours été un inconditionnel du sport mécanique et de la Formule 1: "J'aime Ferrari. J'apprécie beaucoup de pilotes, car les efforts qu'ils fournissent sont tout simplement incroyables. Ce n'est pas un travail facile. Pour conduire aussi vite, il faut quand même être un peu fou."

Une course devant ses propres fans, dans son pays natal, est toujours une occasion spéciale pour Carlos: "Ça aide de courir à la maison. Il y a bien évident un niveau de pression supplémentaire, et on a beaucoup de travail. Mais ça me plaît, j'aime la sensation que cela me procure et l'ambiance est exceptionnelle". Interrogé au sujet des supporters et de l'esprit d'équipe, Jan rappelle à quel point il est important d'avoir une équipe sur laquelle compter, quel que soit le sport: "Sans une équipe soudée, il est impossible de réussir, et c'est la même chose pour le foot. Un seul joueur ne peut pas changer grand-chose, il faut donc jouer tous ensemble. Toute l'équipe doit être parfaite, sinon la victoire est impossible".

Retrouvez l'entretien avec Jan Oblak et Carlos Sainz dans son intégralité en cliquant ICI.

PUMA

