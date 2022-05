Message d'intérêt public - Service rétabli pour 70 000 clients et poursuite des progrès d'Hydro Ottawa - MISE À JOUR DE 10 H 30





OTTAWA, ON, le 23 mai 2022 /CNW/ - À 10 h 30 ce lundi, Hydro Ottawa avait rétabli le courant pour plus de 70 000 clients dans l'ensemble de son territoire de service. Approximativement 110 000 clients sont toujours privés d'électricité.

Les efforts d'Hydro Ottawa pour réparer les pannes sont incessants depuis que la tempête a déferlé sur la région d'Ottawa samedi en fin d'après-midi. Hydro Ottawa gère la situation de façon globale puisqu'aucun secteur de la ville n'a été épargné d'une manière ou d'une autre.

Cet événement météorologique est considérablement plus grave que la tempête de verglas de 1998 et les tornades de 2018. L'étendue des dommages subis par le réseau de distribution est attribuable aux vents violents, aux arbres abattus et aux importants dégâts causés aux poteaux électriques.

Tous les employés d'Hydro Ottawa disponibles, des entrepreneurs indépendants et d'autres services publics de l'Ontario et de l'extérieur de la province ont été appelés en renfort pour soutenir l'offensive d'Hydro Ottawa. À l'heure actuelle, nous recevons l'aide d'équipes déployées par nos entrepreneurs et nos partenaires du secteur de l'électricité en provenance d'aussi loin que la région métropolitaine de Toronto, Kingston et du Nouveau-Brunswick.

Compte tenu du nombre d'événements séparés et de l'étendue des dommages causés aux structures électriques, plusieurs jours seront nécessaires pour réparer toutes les pannes. Après les établissements essentiels et les services d'urgence, la priorité sera accordée aux pannes qui touchent de grands quartiers où se trouvent des clients en nombre élevé. Par la suite, les équipes se déplaceront dans les secteurs touchés par des pannes de moindre envergure. Dans tous les cas, la sécurité de chacun sera la priorité absolue.

Hydro Ottawa travaille avec la Ville d'Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres de réception d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d'Ottawa pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel.

demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel. Si vous apercevez des lignes affaissées, restez à au moins 10 mètres de distance (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. Si vous voyez une ligne affaissée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias d'information, de son site Web et de ses réseaux sociaux.

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

