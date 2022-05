Le ministre Fraser célèbre la Semaine de la citoyenneté





OTTAWA, ON, le 23 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de la Semaine de la citoyenneté, qui se déroulera du 23 au 29 mai 2022 :

«?Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens de partout au pays pour souligner le début de la Semaine de la citoyenneté. Cette semaine est l'occasion de célébrer ce que signifie le fait d'être Canadien : les droits dont nous jouissons, les responsabilités que nous partageons et la diversité qui fait de nous une nation forte et fière.

« Cette année, nous avons célébré le 75e anniversaire de la première Loi sur la citoyenneté canadienne. L'adoption de cette loi, qui a été remplacée par la Loi sur la citoyenneté en 1977, a été un moment extrêmement important de l'histoire canadienne qui a façonné l'identité que nous partageons maintenant. Dans les jours suivant l'adoption de la loi, le Canada a organisé sa toute première cérémonie de citoyenneté, établissant un rite de passage officiel auquel des millions de nouveaux Canadiens ont pris part depuis.

« Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un pays qui respecte et célèbre les différences. Au fil de notre croissance, nous avons modifié la Loi sur la citoyenneté afin qu'elle reflète nos valeurs et favorise une société inclusive. Parmi les modifications apportées récemment, mentionnons l'élargissement de l'interprétation du terme "citoyenneté par filiation" afin qu'il soit plus inclusif pour les familles. Nous avons également adopté un nouveau serment de citoyenneté qui reconnaît les droits inhérents et issus de traités des Premières nations, des Inuits et des Métis ainsi que l'obligation pour tous les citoyens de respecter les traités entre la Couronne et les nations autochtones. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les aspects tragiques de notre histoire ne soient pas oubliés alors que nous avançons sur le chemin de la réconciliation.

« La citoyenneté canadienne revêt une grande importance et signification. Pour certains, elle représente la réalisation d'un rêve et la promesse d'une nouvelle vie. Pour d'autres, il s'agit d'un lien inné et indéfectible avec ce magnifique pays qui est le nôtre.

« Pour nous tous, la citoyenneté demeure un engagement non seulement envers le Canada, mais également envers nos concitoyens. Que ce soit en faisant du bénévolat pour un projet communautaire, en aidant un voisin dans le besoin ou en accueillant de nouveaux arrivants dans notre pays, j'encourage tous les Canadiens à chercher des moyens de participer à l'édification d'un Canada fort, inclusif et prospère - cette semaine et toutes les autres.?»

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 10:50 et diffusé par :