Bulgari et Dubai Culture annoncent le lauréat du premier Prix Bulgari d'Art Contemporain.





En présence de Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Présidente de l'Autorité de la Culture et des Arts de Dubaï (Dubai Culture) et membre du Conseil de Dubaï, Bulgari, la marque italienne leader dans le monde de la joaillerie et du luxe, et en partenariat avec Dubai Culture, a annoncé le lauréat de la première édition du Prix Bulgari d'Art Contemporain. La remise du Prix a s'est déroulée lors d'une cérémonie tenue au pavillon de l'Italie à l'Expo 2020 à Dubaï. Le lauréat a été choisi parmi une liste restreinte comprenant trois oeuvres d'art sélectionnées par le jury du prix.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Son Excellence Giuseppe Finocchiaro, Consul général d'Italie à Dubaï ; Paolo Glisenti, Commissaire général d'Italie à l'Expo 2020 de Dubaï ; Jean Christophe Babin, PDG du groupe Bulgari ; Lucia Boscaini, Curatrice de marque chez Bulgari ; Son Excellence Hala Badri, Directrice générale de Dubai Culture; et le Dr Saeed Mubarak bin Kharbash, PDG du Secteur des Arts et de la Littérature chez Dubai Culture.

Un jury comprenant les trois experts Giuseppe Moscatello, Nujoom Alghanem et Patricia Millns (membre de la Royal Society of Arts à Londres en Grande-Bretagne) - a visité l'exposition qui s'est tenue du 3 au 8 février à la galerie d'art Van de Goudenberg du Dubai International Financial Center pour célébrer les oeuvres participantes. Parmi les 15 oeuvres, le comité a présélectionné trois artistes : Juma AlHaj (EAU), Kamal Alzubi (Jordanie), basé à Dubaï, et l'artiste résident à Dubaï Nima Nabavi (irano-américain), que le jury a sélectionné comme lauréat.

Nima Nabavi a reçu un trophée qui célèbre le dialogue esthétique et culturelle entre Rome et Dubaï en combinant une silhouette inspirée des portes et des devantures emblématiques de Bulgari avec des ornements architecturaux inspirés des quartiers historiques Al Fahidi et Al Shindagha situés à Dubaï. Le trophée a été conçu par la designer émiratie Kamla AlOlama et réalisé par Asateer, un studio émirati fondé par Mohammed AlSuwaidi spécialisé dans les produits contemporains qui reflètent le riche héritage émirati.

Le trophée utilise des matériaux d'une grande signification culturelle, un cadre fabriqué à partir des riches bois de l'arbre national des Émirats Arabes Unis, Al Ghaf, emblème du patrimoine et de la persévérance. La conception intègre également des motifs incrustés de nacre indigène et de laiton.

Nima Nabavi a exprimé son enthousiasme d'avoir remporté le prix et a remercié Bulgari et Dubai Culture pour lui avoir donné l'opportunité de partager sa vision artistique. Il a également exprimé sa gratitude aux experts et au jury pour avoir sélectionné son oeuvre pour le prix.

L'oeuvre gagnante a été exposée au pavillon de l'Italie à l'Expo 2020. L'artiste a également eu l'opportunité de découvrir Rome à travers les yeux de Bulgari dans le cadre d'un voyage d'une semaine à travers l'univers de la marque. Il explorera également la beauté des joyaux colorés de Bulgari et visitera l'espace muséal DomvsAvrea dans le magasin phare de la Maison à Rome. Et il est prévu qu'il assiste à des ateliers avec les designers de Bulgari et à des visites exclusives de sites historiques et de lieux culturels particulièrement liés au mécénat, aux initiatives et à l'inspiration de Bulgari. De plus, la pièce gagnante sera exposée dans des lieux associés à Dubai Culture et Bulgari, selon un calendrier prédéfini.

Lancé en juillet 2021, le prix Bulgari pour l'art contemporain a ouvert la porte aux artistes nationaux et résidents des Émirats Arabes Unis de soumettre des oeuvres sous le thème "Beauty Connects People" (La beauté connecte les gens), leur accordant l'opportunité d'exprimer de manière créative comment la beauté relie les gens et comment les villes telles que Dubaï et Rome sont liées par leur beauté et leur innovation inspirantes.

