Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex, intervient au Congrès Annuel du Forum Économique Mondial à Davos sur les écosystèmes de données pour répondre aux enjeux de compétitivité et de souveraineté économique





Dawex, le leader technologique de plateformes de data exchange, data marketplace et data hub, annonce que Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex, prendra la parole au Congrès Annuel du Forum Économique Mondial à Davos et partagera sa vision sur les nouveaux écosystèmes d'échange de données pour répondre aux défis environnementaux et économiques.

"Renforcer la confiance dans les échanges de données publics-privés"

Mardi 24 mai à 13:30 CET

Les écosystèmes de données sont devenus un enjeu majeur de compétitivité des entreprises et de souveraineté économique.

Dans une économie où la donnée est devenue un produit au potentiel illimité, doté d'une valeur propre, et source de nouveaux revenus, la technologie Dawex permet aux organisations de constituer de nouveaux écosystèmes autour de plateformes d'échange de données répondant aux exigences réglementaires et aux enjeux de traçabilité et de sécurité.

A propos de Dawex

