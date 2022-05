Déclaration du ministre Hussen au sujet de l'incident du Komagata Maru





Aujourd'hui, nous soulignons le tragique anniversaire de l'incident du Komagata Maru survenu en 1914

OTTAWA, le 23 mai 2022 /CNW/ - Chaque 23 mai, le Canada se rappelle l'arrivée du navire à vapeur Komagata Maru dans l'inlet Burrard de Vancouver, en 1914.

À l'instar de nombreux autres immigrants qui, avant et depuis, ont fait la traversée jusqu'au Canada, les passagers à bord du Komagata Maru ont entrepris le voyage dans l'espoir de mener une vie meilleure et de réaliser un rêve pour eux et leur famille. Au lieu de cela, la majorité des passagers -- qui étaient sikhs, musulmans et hindous d'origine sud-asiatique -- ont été interdits d'entrée en sol canadien en raison de politiques d'immigration basées sur le racisme et la discrimination.

Durant deux mois, le Komagata Maru est resté amarré dans le port de Vancouver, et beaucoup de passagers ont manqué d'eau et de nourriture pendant des jours. Malgré les efforts intenses déployés par les communautés sud-asiatiques locales, le navire a été forcé de retourner en Inde, où bon nombre de passagers ont été emprisonnés, et d'autres, tués.

Cet acte discriminatoire constitue un sombre chapitre de l'histoire du Canada. C'est pourquoi, en 2016, le premier ministre Trudeau a présenté des excuses formelles devant la Chambre des communes pour le rôle qu'a joué le gouvernement du Canada dans l'incident du Komagata Maru.

Aujourd'hui, alors que nous nous recueillons et réfléchissons à cette tragédie, nous comprenons encore plus pourquoi nous devons toujours lutter contre le racisme, la discrimination et la haine

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population à rendre hommage aux personnes dont la vie a été bouleversée par l'incident du Komagata Maru et à se demander ce que nous pouvons faire pour bâtir une société encore plus équitable et juste.

