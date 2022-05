Digi International lance la solution de routeur cellulaire Digi IX30 destinée aux environnements difficiles ainsi qu'à l'adoption de l'Industrie 4.0





Digi International (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs de produits et services de connectivité pour l'Internet des objets (IoT) au niveau mondial, a dévoilé aujourd'hui Digi IX30, solution de routeur cellulaire offrant une robustesse de niveau industriel, destinée aux environnements difficiles. Digi IX30 fournit des renseignements en périphérie dans une conception robuste à la pointe de l'industrie offrant les niveaux les plus élevés en termes de fiabilité et flexibilité. Associé au Digi Remote Manager®, Digi IX30 est une solution tout-en-un destinée aux applications telles que la distribution et l'automatisation, ainsi que la surveillance des machines et capteurs à distance dans des secteurs tels que la production pétrolière et gazière, les services publics d'eau, les villes intelligentes et la signalisation extérieure.

Digi IX30 est alimenté par Digi Remote Manager (Digi RM) et par le système d'exploitation Digi Accelerated Linux (DAL OS). Digi RM est le centre de commande d'un réseau intelligent qui permet aux entreprises de configurer, déployer, contrôler et gérer efficacement plusieurs dizaines de milliers de dispositifs et actifs critiques, à partir d'un simple ordinateur de bureau, d'une tablette ou d'un smartphone. DAL OS et Digi RM offrent une programmabilité aux applications de renseignements en périphérie, une interopérabilité avec les dispositifs/protocoles en série hérités, ainsi que la solution MQTT Sparkplug B. Ces capacités délivrent une connectivité décisive entre les appareils et les capteurs dans l'écosystème de l'Industrie 4.0, en permettant aux utilisateurs de bénéficier de niveaux élevés de sécurité, de contrôle et de performance.

Une offre prête pour les réseaux cellulaires publics et privés, le tout dans une SEULE solution

Digi IX30 délivre des performances rapides pour les déploiements de réseaux publics, privés et hybrides, qui soutiennent à la fois les spectres sous licence et la bande 48 CBRS, afin de permettre la migration entre de multiples réseaux via une seule SKU. Une future variante du Digi IX30 inclura Anterix Band 8 ainsi que la certification Anterix Active, afin d'offrir une prise en charge des réseaux cellulaires privés Anterix et publics.

Une solution mise à l'épreuve sur le terrain, dans des environnements difficiles

Digi a conçu l'intégralité de sa gamme de produits industriels (IX) pour répondre à des besoins de haute performance dans des environnements difficiles, présentant des plages de températures étendues. Ses certifications Class 1, Division 2 (C1D2) et ATEX la rendent adaptée aux environnements où des vapeurs, des poussières, des fibres ou des gaz potentiellement explosifs peuvent être présents, et leur conception de montage sur rail DIN facilite l'installation dans des conteneurs et des armoires de terrain.

Options d'entrée/sortie de la plus haute densité, renseignements en périphérie et fonctionnalités complètes pour des déploiements mondiaux

Digi IX30 a le plus grand nombre d'entrées/sorties numériques et analogiques et de ports série avec une riche compatibilité avec les protocoles, et offre des options d'intégration polyvalentes pour gérer un grand nombre de systèmes hérités à partir d'un seul équipement.

Digi IX30 a été conçu avec deux ports Ethernet et GNSS, et le dispositif est compatibles avec les capteurs à distance, grâce à quatre entrées et sorties analogiques, ainsi qu'à quatre entrées et sorties numériques. Tirant parti de la mise en oeuvre de sa nouvelle programmation Python qui offre une interopérabilité avec les dispositifs/protocoles en série hérités, la solution Digi IX30 délivre une fiabilité, une simplicité et une sécurité supérieures à l'informatique en périphérie.

Pour les clients qui déploient et exploitent des systèmes à travers le monde, la gamme IX de Digi offre une SKU unique destinée aux déploiements mondiaux à grand volume, afin de simplifier l'inventaire et réduire les coûts de distribution, de déploiement et de gestion à l'échelle mondiale.

« Digi IX30 ? tout dernier ajout à notre gamme de dispositifs IX de nouvelle génération ? s'appuie sur notre expérience éprouvée dans le domaine des routeurs cellulaires industriels », a déclaré Sayeed Quazi, directeur principal des produits chez Digi. « Le dispositif renforcé IX30, doté de capacités de calcul supplémentaires pour les applications de périphérie, ainsi que d'entrées/sorties numériques et analogiques supplémentaires, réduit les points de défaillance en éliminant la nécessité de recourir à des équipements supplémentaires. Ses performances plus rapides et ses vitesses LTE délivrent une valeur supérieure grâce à une solution d'IoT rentable et complète, qui réduit significativement les dépenses d'exploitation dans le cadre des déploiements les plus complexes. »

Le routeur industriel Digi IX30 est immédiatement disponible auprès des distributeurs mondiaux.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs de produits, services et solutions de connectivité pour les objets IoT, au niveau mondial. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants, avec des niveaux de sécurité et de fiabilité élevés. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d'objets, à ce jour, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digi.com.

