RevBits ajoute un SaaS pour la mise à l'échelle dynamique, les opérations flexibles et les déploiements simplifiés





Une plus grande accessibilité pour exécuter n'importe quel navigateur Web sur n'importe quel appareil, tout en facilitant la gestion opérationnelle, les mises à jour logicielles et la gestion des licences.

MINEOLA, New York, 23 mai 2022 /CNW/ - RevBits, une entreprise de cybersécurité unificatrice pour les points d'extrémités d'entreprise et les écosystèmes infonuagiques et sur site, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un modèle de logiciel-service (SaaS) pour sa solution Cyber Intelligence Platform (CIP). Les clients peuvent désormais choisir la solution RevBits sur site, dans le nuage ou au moyen de son modèle SaaS, ce dernier pouvant également être géré par RevBits.

La solution Cyber Intelligence Platform de RevBits se compose d'une suite de produits de premier ordre pouvant être déployés individuellement ou en tant que plateforme XDR intégrée et unifiée :

Solution de sécurité des terminaux RevBits et détection et réponse des terminaux

Sécurité des courriels RevBits

Gestion des accès privilégiés de RevBits

Réseau à vérification systématique de RevBits

Technologie de déception RevBits

« En tant que développeur de logiciels de cybersécurité, notre objectif est de fournir à nos clients des solutions sophistiquées et robustes pour améliorer leur posture de sécurité, a déclaré David Schiffer, chef de la direction de RevBits. La disponibilité de notre nouveau modèle SaaS permet des déploiements plus rapides avec moins de ressources, et constitue donc le moyen idéal de mettre à la portée des PME le niveau élevé de protection que nous fournissons aux grandes entreprises. »

« L'architecture de RevBits repose sur le choix et la flexibilité, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies chez RevBits. Avec le lancement de notre version SaaS, nous sommes maintenant en mesure de proposer la meilleure protection et le modèle de déploiement optimal pour tous les clients, peu importe leur taille ou leurs exigences en matière de sécurité. Que ce soit une institution gouvernementale qui est tenue de tout exploiter sur place, une multinationale qui passe au nuage, ou une petite entreprise qui a peu ou pas de personnel de TI et qui a besoin d'une solution de cybersécurité gérée, nous avons une solution pour tout le monde. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises en proposant de multiples outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés au moyen d'une plateforme de sécurité unifiée. RevBits, dont le siège social se trouve à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Londres, en Angleterre et à Anvers, en Belgique. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, consultez le site www.revbits.com/aboutrevbits .

Personne-ressource : Neal Hesterberg, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo_002.jpg

SOURCE RevBits LLC

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :